全款買樓人數激增 「年輕置業者」或被迫出市場

分析報告顯示，去年澳洲東岸有四份一物業，在無需貸款下、以現金全數購入，有專家擔心這個趨勢，將會影響較年輕置業者的「購買能力」。





據房地產數據分析公司 PEXA 的一項分析，舊年有價值約 1225 億元的物業，以現金全數買入，遠高於 2020 年時創下 836 億元的記錄。





PEXA 的負責人吉爾（Mike Gill）表示，數據亦顯示，大多數以現金買樓的買家均為年長業主，他們已經還清已往抵押貸款、並正慾買樓以作退休用途，他擔心這個情況，會對較年輕的置業者群體不利。





新冠疫情出現之前，以全現金買樓的比例一直相對平穩，但自疫情開始以後，以全款現金買樓的總值，一直呈上升趨勢。





數據亦顯示，在過去一年，有總值約 1225 億元的物業，是在無需貨款下買入，略低於 2021 年時的 1248 億元，但遠高於 2020 年的 836 億元。





數據顯示，澳洲東部州份大約 25% 物業（包括住宅及土地）的交易，是完全無需貸款下完成，而研究又指，大部分現金交易的樓盤，都是在受退休人員歡迎的地區，或是住宅價格中位數遠低於同州平均水平的地區。





吉爾認為，有關結果，對儲備銀行對抗通脹的工作亦具有重要啓示。





「鑑於這批交易，佔東部地區物業買賣總值約四分之一以上，意味著儲銀必須要考慮，這是一班相當龐大的買家群體，正因為無需貸款而受利率上升的影響較小。」





「這個情況反映當老一輩的買家正通過大量儲蓄，從目前高利率的樓市中受益的同時，年輕一代的買家則正首當其沖地承受著利率上升的衝擊。」





除此之外，房地產中介公司CommonRealty副總裁傅天裕在接受SBS中文訪問時，亦指業界亦正見證不少彈葯充足的海外買家，會因不同原因選擇買本地樓，從而亦會為樓價上升的動力帶來支持。





LISTEN TO 【海外資金是原兇?】加息下樓價為何仍不跌反升？ SBS Chinese 09/06/2023 09:09 Play





「（雖然）官方在這方面並沒有實際的數據...但我們公司亦見到有一批海外的投資者，他們手上亦有一定的資金，打算從海(對本地物業)作投資，他們的數量亦不容忽視。」





「他們通常已有居澳身份，有些可能正考慮申請移民，所以他們往往是自用的買家。有意移民的人士亦要在本地尋找居所，而他們往往會將原居地的物業賣出套現，再購買本地的物業。」





「再者，澳洲開關，一批留學生會租入本地樓，但亦有不少家長，會向我們詢問買樓與租樓的比較成本，部份亦會增買一個較小的公寓比入學的子女入住。」





因此，他亦認為，由政府的移民政策而為本地樓價帶來影響，可能己抵消了加息的降溫作用。





儲銀上周再將現金利率提高 25 個基點至 4.1%的水平，亦是自去年 5 月以來，澳洲經歷的第12 次加息。





儲銀其中一個最擔憂的問題是、是當樓價再次颷升時，會讓有樓人士感到「更富有」，而作出更多消費，從而亦會推高通脹。聯儲行長洛非利亦警告話，他們可能仲需要加息以控制通脹。





物業估值公司 PropTrack 的上周發布的另一份報告亦顯示，之前稍為回落的樓價在五月份再次上升。





報告亦顯示，去年加息開始對市場造成壓力時，房地產價格一度從高峰值下跌4%。但市場現已開始「從谷低反彈」，回升大約 1.55% ，其中又以雪梨的物業買賣表現最為領先。





報告亦分析指，如果樓價保持目前的增長步伐，全國樓價可能會在 2024 年 1 月，再創下新高。





與此同時， CoreLogic 的數據亦顯示，截至今年5 月的十二個月中，全國主要首府城市的住宅租金最少升 9.9% 以上。按月計算，全國租金在 5 月份則 上升0.8%，略低於於 4 月份的 0.9%。





CoreLogic 經濟學家伊茲（Kaytlin Ezzy） 指：「在過去的一年裡，除了堪培拉跌咗1.9%以外，澳洲所有州及領地尤其是首府地市的租金都已有所上升 。」





早前公布的聯邦財案，亦提出舒緩首置次業及租賃市場的措施，包括調整有資格獲得「住房保障計劃」人士的標準，增加「聯邦租金援助」（Commonwealth Rent Assistance），及重新考慮增加以出租物業為主房屋（Build-to-Rent Property)的供應。



