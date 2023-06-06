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【再加息！】澳洲儲備銀行將現金利率上調至 4.1%

澳洲儲備銀行將現金利率從 3.85% 上調至 4.10%。

Politics

澳聯儲將現金利率上調至 4.1%，並表示可能需要進一步收緊貨幣政策以使通脹回到目標水平。 Source: AAP / AAP Image/Steven Saphore

澳洲儲備銀行（RBA）今日（6日）將現金利率上調 0.8% 至 4.1%，並表示可能需要進一步收緊貨幣政策以使通脹回到目標水平。

市場原本預期儲備銀行（RBA）將現金利率維持不變，但自從 2022 年 5 月聯邦大選期間開始加息以來，央行數據意外強勁推高加息預期。

儲備銀行在過去 12 個月以來共加息 11 次，令經濟活動開始降溫。

此前普遍市場偏向央行暫緩加息，但經濟學家則看法分歧。

金融比較網站 Finder 的一項分析對 39 位專家和經濟學家進行了調查。

超過一半的受訪者認為現金利率將保持在目前的 3.85%，但墨爾本大學高級經濟學講師沃茲尼亞克（Tomasz Wozniak）認為現金利率可能會上升 0.15 個百分點。

沃茲尼亞克表示，通脹率高企，經季節性調整後達 7.3%，遠高於澳洲儲備銀行的目標水平。

他指，所有生活開支類別的價格都上漲，如果央行不提高現金利率，將可能違背他們遏制通貨膨脹和保持國內生產總值（GDP）的法定義務。
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Published 6 June 2023 2:48pm
By Pui Yan Rachel Hui
Source: SBS