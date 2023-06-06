【再加息！】澳洲儲備銀行將現金利率上調至 4.1%

澳洲儲備銀行（RBA）今日（6日）將現金利率上調 0.8% 至 4.1%，並表示可能需要進一步收緊貨幣政策以使通脹回到目標水平。





市場原本預期儲備銀行（RBA）將現金利率維持不變，但自從 2022 年 5 月聯邦大選期間開始加息以來，央行數據意外強勁推高加息預期。





儲備銀行在過去 12 個月以來共加息 11 次，令經濟活動開始降溫。





此前普遍市場偏向央行暫緩加息，但經濟學家則看法分歧。





金融比較網站 Finder 的一項分析對 39 位專家和經濟學家進行了調查。





超過一半的受訪者認為現金利率將保持在目前的 3.85%，但墨爾本大學高級經濟學講師沃茲尼亞克（Tomasz Wozniak）認為現金利率可能會上升 0.15 個百分點。





沃茲尼亞克表示，通脹率高企，經季節性調整後達 7.3%，遠高於澳洲儲備銀行的目標水平。



