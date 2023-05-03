【逼虎跳牆？】儲銀行長解釋再次加息原因

洛菲利解釋說，儲銀董事局在 4 月決定將現金利率維持不變，主要是想掌握經濟的脈搏，但之後公佈的一系列數據卻顯示，是需要進一步收緊本地的貨幣政策。洛菲利對在場的商界人士表示：『我們已經看到有進一步證據顯示澳洲的勞動力市場仍然非常緊張，事實證明服務價格通脹在國外持續存在，令人不安，而且資產價格，包括匯率和房價亦正對利率前景的變化有反應。 』





洛菲利又表示，大家需要相信通脹是會下降，因為對持續通脹的恐懼只會讓情況變得更差。同時， 他亦相信加息仍然可以為經濟帶來軟著陸的情況，亦即是說，在加息25個基點後，仍然有可能在不導致經濟衰退的情況下將通脹率帶回儲銀希望將通脹控制在百分之2至3的目標。





而當被問及儲銀再次加息是否在玩「經濟衰退的俄羅斯輪盤」時，洛菲利表示，避免出現經濟衰退的「窄路並沒有變得更窄」，但經濟前景仍然存在不確定性。





他還表示，要讓通脹回到目標水平，同時保留大部分工作崗位，取決於大家是否相信通脹會迅速回落。他指出，如果大家認為通脹會持續高企，那麼可以理解的是他們會調整自己的行為。 而公司將更願意提高價格，工人亦會尋求更大的加薪幅度。他又警告說，一旦通脹預期變得根深蒂固，要降低通脹就困難得多，包括可能需要更多的加息和出現更多的失業情況。





洛菲利表示，他擔心澳洲最終會像許多其他主要經濟體一樣，在艱難的服務業通脹中苦苦掙扎。而與儲銀在加息後發表的聲明一樣，洛菲利認為「可能需要進一步收緊貨幣政策」以快速地降低通脹。





聯邦財長查默斯（Jim Chalmers ）則表示，雖然儲銀的決定無疑會對要償還房貸的人士帶來困難，但他表示，加息是對抗通脹必須要做的事。而他亦表示，今次決定，亦提醒了政府在制定財政預算案時要面對的困難經濟情況。





反對黨財政事務發言人泰勒（Angus Taylor）表示，儲銀的決定， 無疑是對有房貸的業主帶來巨大壓力。他又表示，對於一個有 750,000 元房貸的澳洲家庭來說，這意味著他們每月要支付比去年5月時超過 1,700元的額外費用。同時，亦有唔少有固定息率嘅房貸將會在未來幾個月到期，而屆時這些房貸人士將會感受到經濟上的壓力。





高級經濟學家和投資專業人士克里格（Eleanor Creagh）表示，加息將對澳洲的經濟帶來廣泛的影響。





她表示：『我們預計家庭開支將繼續放緩，因為加息確實開始影響了這些借款人，我們亦可能會繼續看到經濟活動放緩。』





而一些像The Smith Family 的慈善機構亦發現有約120萬澳洲人及家庭現時已經很難面對生活開支所帶來的壓力。一些人士更認為，情況比新冠疫情期間更差。





The Smith Family 的行政總裁泰勒（Doug Taylor）指出，一些低收入家庭可能需要四處尋覓他們可以負擔得起的住所，對這些家庭和他們的孩子和孩子們的教育一定會造成了巨大的破壞。





相信政府在下星期的財政預算案中，亦可能會面對有越來越多減輕生活開支壓力的要求。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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