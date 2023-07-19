【誰來執二攤？】蘇格蘭和伯明翰可能會分別主辦英聯邦運動會

運動會原定在維州多個偏遠地區舉行，但安德魯斯表示，根據現時的估計，主辦英聯邦運動會的開支將會高達60至70億元，比原來預算的26億元開支大幅增加接近兩倍，而維州政府認為，對於舉辦一個只有12天賽事的大型活動而言，這個花費是過大。





安德魯斯說：「這並非一個艱難的決定，因為我們不會為一場 12天的運動會，拿出 60 至70億元。」他又形容主辦英聯邦運動會是「高成本但無效益」。





維州政府是於澳洲時間星期一（17／7）晚上，與在倫敦的英聯邦運動會領導層舉行會議，並通知有關方面維州終止2026年的主辦權合約。





另外，安德魯斯昨天亦未有公布有關今次違約要付出的賠償費用，但承諾將會在較後公布。而各州的州長昨天均表示，不會主動主辦英聯邦運動會， 理由均是預算所造成的壓力及開支成本大於收益。





不過，負責籌組英聯邦運動會的澳洲英聯邦運動會行政總裁菲利普斯（Craig Phillips）則表示，這一決定令人非常失望，並認為維州預測的成本超支是「嚴重誇大」其詞。 他又指，舉辦有關運動會的開支將不到安德魯斯聲稱的一半。但安德魯斯這個決定，卻損害了墨爾本作為澳洲體育之都和在國際上的聲譽，並無視取消一項全球體育賽事的合理性選擇。





菲利普斯對記者表示：『維州政府忽視了將活動轉移到墨爾本一些專門建造的體育場館的建議，並仍然堅持在維州偏遠地區建造一些臨時性而昂貴的場館。』





他又表示：『如果我是一個國際體育機構在將來準備來到維州開展業務，我會非常小心。』





安德魯斯表示，政府其實經已考慮過將賽事轉移到墨爾本，減少舉辦體育賽事和減少在一些偏遠地區舉辦賽事的數量，但所有選擇都太昂貴。同時，維州財政廳長帕拉斯（Tim Pallas）表示， 他們一直尋求聯邦政府提供 13億元的撥款，但在5月的聯邦財政預算案中，政府卻沒有撥出任何款項。





安德魯斯表示，即使聯邦政府真的會撥款，該運動會也不值那麼多錢。





維州反對黨領袖佩蘇托亦指政府取消主辦運動會對維州來說是「巨大的恥辱」。





而維州偏遠地區社區和一些體育會亦對有關消息感到「震驚」，並表示政府的決定讓他們感到有點措手不及。





聯邦反對黨體育事務發言人魯斯頓 （Anne Ruston）表示，取消該運動會是損害了澳洲的聲譽。同時，她亦譴責安德魯斯及聯邦政府缺乏領導力。不過，總理艾巴尼斯表示，退出主辦英聯邦運動會是州政府的決定。





除了負責主辦今次運動會當局對此表示失望之外，不少本地的運動員亦紛紛在社交媒體上對有關決定表示震驚和失望。





曾經代表澳洲參加2016年和2020年殘障奧運會的游泳運動員克羅瑟斯 (Rowan Crothers) 表示，取消主辦今次運動會對於許多有殘障的運動員來說是特別令人失望。





克羅瑟斯在推特上寫道：『英聯邦運動會是讓有殘障的運動員和健全的運動員都可以參加最大規模的國際賽事。』





『這是對提高殘障運動意識的一個絕佳機會。看到運動會被取消將會影響（社會的）包容性。』





競走運動員蒙塔格（Jemima Montag）則對澳洲廣播公司電台表示，她在聽到這個消息後感到「洩氣」。因為她說：『對我們而言，有機會擁有主場觀眾是非常重要。』同時，如果他們的朋友和家人要飛到海外觀看他們比賽，費用將會十分昂貴，所以她認為，這原本是一個千載難逢的機會。





不過，現時有報道指，蘇格蘭和主辦上屆英聯邦運動會的英國城市伯明翰可能會分別主辦一些賽事，但有關方面認為澳洲及維州政府仍然需要尋找其他解決方案。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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