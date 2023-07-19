【為自由】難民計劃徒步一千公里到雪梨 向總理遞交簽名請願

要點 維州偏遠地區的一名泰米爾難民計劃連續 32 天步行前往雪梨。

帕拉設定每天行走 30 公里的目標。

2012年8月，帕拉和家人乘船抵達澳洲水域。

當帕拉逃離斯里蘭卡時，他幾乎沒有攜帶任何財產。





他和妻兒到達馬來西亞，在那裡生活了四年，然後決定登上前往澳洲的船。





這位 44 歲的泰米爾難民告訴 SBS 新聞：「我們離開斯里蘭卡是因為我們的生命處於危險之中。」





「我們到達馬來西亞，聯合國難民署（United Nations High Commissioner for Refugees）界定我們是難民。但即使我們被列為是難民，我們在馬來西亞仍然沒有確定性。所以就在那時我們決定乘船前往澳洲。 」





帕拉和他的家人於2012年8月乘船抵達澳洲水域。根據政府針對船隻抵達的離岸拘留政策，他們被帶到聖誕島(Christmas Island)的拘留中心。





他說：「我抵達時沒有英語能力。被拘留的時間讓我傷痕累累。」



依靠社區支援生存

帕拉一家最終在北領地達爾文和維州丹德農(Dandenong)等離岸和陸上拘留設施，等待幾個月，然後於 2013 年 9 月在巴拉瑞特(Ballarat)定居。





他說，搬到維州第三大城市巴拉瑞特，移民官員表示根據一項計劃，該計劃旨在為移居澳洲偏遠地區的難民和尋求庇護者提供快速簽證。





但帕拉表示，簽證承諾後來被違背，一家人的過橋簽證也被取消。





他陷入了未能工作、只能為生存而掙扎的境地。





帕拉晚上在維州緊急救援服務SES（State Emergency Service）做義工，而他的妻子則在高齡護理中心和當地社區中心做義工。



帕拉 (Neil Para) 與妻子 Sugaa 以及三個女兒合照。他說他和妻子透過做義工學習英語。 Source: Supplied / Neil Para 帕拉 (Neil Para) 與妻子 Sugaa 以及三個女兒合照。他說他和妻子透過做義工學習英語。資料來源：Neil Para 提供





帕拉說：「我們利用每一個機會做義工。」，他通過鄰里網絡 Nextdoor Australia 獲得 2020 年最佳鄰居獎。





「因為我們不被允許報讀英語，所以我們就是這樣提高英語水平。傾聽並融入社區，我們就融入了。」





帕拉說，如果沒有當地巴拉瑞特社區的支援，他和他的家人將無法生存。





他說：「他們的幫助是我繼續為家人奮鬥的原因。」





「我的家人之所以能活著，是因為巴拉瑞特社區的慷慨。我們沒有國民保健，沒有醫療服務，沒有生活津貼——甚麼都沒有。巴拉瑞特社區齊心協力提供幫助。他們正在支付賬單，他們正在支付租金。」



2014 年 1 月 1 日之前乘船進入澳洲水域的尋求庇護者和難民，受制於一套不同的簽證處理規則，這限制了他們尋求較為長期簽證的能力。





帕拉屬於涉及大約 30,000 人的類別，被稱為「遺留個案」。





政府對這類別人士實施全面禁令，阻止他們難民保護簽證申請獲處理，除非移民部長行使個人酌情權權推翻該禁令（稱為「解除禁令」）。





澳洲人權委員會 （Australian Human Rights Commission）2019 年的一份報告發現，這一系列政策可能存在違反澳洲的人權義務的風險。





令人擔憂的包括這些政策可能導致尋求庇護者家庭「失去任何收入來源」；獲得法律諮詢的機會有限，在法庭的選擇也受到限制。



長期的不確定性會造成損失

巴拉瑞特鄉村澳洲人支持難民(Ballarat Rural Australians for Refugees)就是為他們提供支援的組織之一。





該組織的召集人奧唐納 (Margaret O'Donnell) 表示，社區團結起來支持帕拉、他的妻子 Sugaa 以及他們 10 至 15 歲之間的三個女兒。





她說：「我們必須了解帕拉和他的家人。他們在社區做了很多義務工作。」





「給予他們永久簽證，以便他們能夠繼續生活，符合公眾利益，特別是對於巴拉瑞特居民以及其他認識這個家庭的人來說。」





「另一個困難是，當他們的三個女兒滿17歲時，由於規定，可能不會被允許繼續升學。」





奧唐納說，雖然帕拉的情況較為極端，但澳洲社區有成千上萬的人持過橋簽證生活，但受到限制，包括有限的工作權利以及無法獲得國民保健（Medicare）或教育支援。





她說：「這種不確定對他們的心理健康沒有任何好處。他們可以而且正在為社會做出貢獻。他們已經忍受了足夠長的時間。」





難民權益倡議者表示，澳洲有多達 12,000 名尋求庇護者和難民，被排除在聯邦政府 2 月宣布的永久簽證途徑之外。



符合資格的人包括來自「遺留個案」中的 19,000 人，他們一直持臨時保護簽證 TPV（temporary protection visas) 或避風港簽證 SHEV(safe haven enterprise visas) 居住在澳洲。





帕拉和他的家人總共 12,000 人就未能受惠。





奧唐納表示，十多年後，澳洲是時候結束其離岸拘留政策的篇章。





她說：「現在是我們呼籲特赦的時候。那些已經在這裡生活了10年並且通過了品格測試和所有其他事情的人，應該獲得永久簽證。」





本月（7月19日）是時任總理陸克文宣布所有乘船尋求庇護的人，將被拘留在澳洲離岸並被阻止在澳洲定居十周年。





新南威爾斯大學（University of New South Wales）卡爾多國際難民法中心 (Kaldor Centre for International Refugee Law) 的學者估計，截至 2020 年的六年內，離岸處理政策的費用將達到 83 億元。該中心發現，澳洲在巴布亞新畿內亞或瑙魯拘留一名尋求庇護者的費用，一年高達 340 萬元。



「為了自由」而行

帕拉表示，他在今年 3 月初在坎培拉國會大樓舉行的為期四天的靜坐抗議活動時，想到步行 1000 公里的想法。





他說：「我覺得我們被看到了，但沒有被聽到。」





「每一位政客都經過，但他們沒有過來和我們交談。」





他說，這種反應促使他成立澳洲難民聯盟組織，並開展步行項目，以引起大眾對他們一家人和持有過橋簽證的人的困境的關注。



帕拉表示，他的目標是在 9 月初之前步行 1,000 公里並到達雪梨。 Source: Supplied / Peter Kervarec 帕拉說，他主要關心的是他的女兒，她們的大部份童年時光都是在澳洲度過的，包括在這裡出生，最小的10歲女兒尼夫（Nive）。





他說：「我真的歡迎吉爾斯（Andrew Giles）部長有關臨時保護簽證或避風港簽證持有者的消息，但他也必須考慮為過橋簽證 E 持有者和我們。」





「他們（擁有工作權利的過橋簽證持有者）正在工作並納稅，而我們（我和我的妻子）正在義務工作。讓我們也有確定性。」



帕拉8 月 1 日從巴拉瑞特出發，他表示，目標是每天步行 30 公里，在一個月內到達雪梨總理艾巴尼斯(Anthony Albanese)的辦公室。在那裡，他將提交一份有 11,000 個簽名的請願書，呼籲「公平對待在澳洲生活了十多年的難民」。





為他提供後勤支持的，包括「巴拉瑞特鄉村澳洲人支持難民」和其他支援難民的組織。





帕拉說：「我在巴拉瑞特和雪梨之間有一隊龐大的團隊來支持這件事，組織後勤工作。沒有他們的幫助，我肯定無法完成這件事。他們是我們的支持者。他們是我們的天使。沒有他們，我們就無法做到這一點。」





他說，步行需要消耗大量的精神和體力，而他已經做好準備。





他說：「已經過了11年，這是無法忍受的。我和我的家人想開始規劃未來。我們想要自由。」





「如果我能為我的家人做點什麼，如果我能為我的社區做點什麼而不依賴別人……靠我自己。那就是我的自由。」



內政部回應

內政部回應SBS新聞的查詢時表示，不會評論個別案例。





內政部本月7月13日公佈的數據顯示，已批准了 2,740 份尋求庇護者及難民的申請，是根據 2 月份宣佈的永久途徑選擇，而 15,676 份申請仍在處理中。





在遺留個案的 32,045 人中，有 7,725 人的申請因被拒、取消或到期而結案。







