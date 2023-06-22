雖然這是一項全球性運動，但其他國家卻在一年中的不同時間設定他們國家的「難民周」。





「難民周」的目的是希望鼓勵所有澳洲人教育自己有關影響難民的問題，並聆聽尋求庇護者的故事。





而今年「難民周」的主題是尋找自由（Finding Freedom）， 目的是希望強調沒有暴力、戰爭和迫害的生活的重要性。同時，澳洲民族社區議會聯會亦趁此機會，呼籲聯邦政府, 無論一些難民現時是屬於任何的簽證類別，都應該改善他們的健康和福祉。





該組織的總幹事兼澳洲多元文化健康合作組織的聯合主席哈法吉 （Mohammad Al-Khafaji）表示，工黨政府應該增加難民獲得醫療保健資源的機會。





本身亦是一名前尋求庇護者的哈法吉認為， 澳洲需要改變對難民的態度。他表示：『難民為澳洲作出了巨大貢獻。我自己作為一名前難民，我看到了澳洲人民的寬宏大量，而我亦想確保自己能夠回饋社會。難民是未來的澳洲人。他們努力工作，納稅，而我們希望確保他們在澳洲的定居經歷是積極的，我們希望確保儘早解決他們在健康上的任何問題。』





同時， 一份最新報告亦指出，如果澳洲能夠採納更多措施來使用移民和難民的技能，本地的經濟可能會因此而得益超過10億元。





非牟利組織國際定居服務（Settlement Services International， SSI) 的行政總裁魯梅利奧蒂斯（Violet Roumeliotis）表示，大多數經合組織國家的移民的資歷，往往不如當地出生的人口那樣高，但澳洲的情況卻恰恰相反，有四分之一的永久性技術移民現時所做的工作，往往只是一些低於他們原本所擁有技能水平的工作。





她又補充說，這個情況，是剝奪這些移民獲得有意義的就業和工作的機會，同時，亦每五年使僱主和經濟損失達 12.5 億元。所以，在今集【大眾論壇】想問問大家：『你認為澳洲是否應該接納更多難民呢？』





*本節目內嘉賓及聽眾意見並不代表本台立場，而所提供的資訊亦只可以用作參考，個別實際情況需要親自向有關方面查詢為準。





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