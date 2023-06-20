【國際難民日】無國籍者被關押聖誕島10年 望移民部長干預

要點 耶克羅普在澳洲移民拘留所被關押了 10 年。

他說他是無國籍人士，由於戰事纏身無法返回蘇丹。

他的案件於 2018 年在聯合國人權理事會上被提起，該理事會稱當局對他的拘留沒有必要且不適當。

今天（20日）是國際難民日，移民部長吉爾斯（Andrew Giles）預計將在今天宣佈，增加澳洲下一個財政年度（2023-24）的人道主義收容名額。





雖然仍未知道增加名額的實際數字，但聯邦政府早前承諾，在未來幾年會將人道主義收容名額增加一倍。





而另一邊廂，前兒童兵耶克羅普（William Yekrop）卻仍然被拘留在聖誕島（Christmas Island）。





耶克羅普是一個無國籍的人，在南蘇丹成為獨立國家之前的一場血腥內戰中長大。





在過去的 10 年裡，他一直被關押在移民拘留中心，後來他轉向健美運動，並成為一名私人教練以維持心智健康。





他每天被允許外出 2 個小時。39 歲的耶克羅普向澳聯社表示，他的心理健康狀況越來越差。





「我正在失去理智。我晚上無法入睡。我每晚都會做噩夢並醒來兩三次。」



這個地方不適合人類長期居留。 耶克羅普

耶克羅普稱，澳洲邊防部隊官員每個月都會聯繫他一次，鼓勵他自願返回南蘇丹。





南蘇丹於 2011 年脫離蘇丹。耶克羅普 4 歲時逃到蘇丹首都喀土穆（Khartoum），然後逃到埃及的難民營，他沒有任何文件證明他是南蘇丹公民。





他無法返回他出生的蘇丹，那裡一直處於武裝部隊和快速支援部隊之間的代理戰當中。





數百人在衝突中喪生，數千人受傷，數百萬人流離失所。





耶克羅普告訴邊防部隊官員，他不能返回非洲，並表示他不應該被拘留。





他指出：「我認為澳洲邊防部隊不了解難民的情況，他們表現得好像只是讓人們簽名的正常程序一樣。」





耶克羅普和他的家人於 2003 年作為難民抵達澳洲。不久之後，他結交到壞人並開始犯下輕微的罪行。耶克羅普曾 2 次酒後駕駛被捕，被判入獄 12 個月以上。



因此，他的簽證在 2012 年因品格問題被取消。2014 年 5 月，他作為非公民被關押在移民拘留中心。





他的另一份保護簽證申請仍在審理中。





聯合國人權理事會於 2018 年提出了他的案件，稱當局對他的拘留構成任意剝奪自由，並且是沒有必要或不適當的。





耶克羅普獲釋的機會只能寄望於移民部長吉爾斯，他上個月出手干預釋放了另一名無國籍男子。



我需要第二次機會。我已經改變，只想再有機會照顧我的家人。 耶克羅普

對於耶克羅普而言，他被拘留的時間越長，與年邁母親和 14 歲女兒的分離就越困難。





「我媽年紀大了，誰來照顧她？」





「有時當她打電話給我時，她會哭著問我為什麼年復一年地拖延。」





人權律師巴蒂森（Alison Battisson）表示，澳洲十分之一被拘留的移民是沒有國籍身份的流離失所者。





墨爾本大學研究員羅伯遜（Katie Robertson）指出，澳洲沒有識別和處理無國籍者的法律框架。





她說：「這是有問題的，這意味著無國籍者無法在我們的難民框架下得到保護。」





「這意味著他們在澳洲將被無限期拘留，因為他們沒有其他形式的簽證可以申請。」



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來自伊朗阿瓦斯市（Ahwazi）的阿拉伯人穆罕默德（Ghader Mohamed）將他在移民拘留中心的歲月比作無期徒刑。





阿瓦斯人是講阿拉伯語的少數民族，約有 100 萬人口，幾個世紀以來一直佔據著伊朗西部盛產石油的胡齊斯坦省（Khuzestan）。





穆罕默德說，作為一名倡議者，公開反對政府強行奪取他的土地使他成為該政權的目標。





他持假伊朗護照前往印尼，並於 2010 年乘船來到澳洲。在 2015 年獲得過橋簽證（bridging visa）之前，他曾在聖誕島和達爾文被拘留。





當需要續簽他的三個月簽證時，穆罕默德被告知他因程序原因需要被拘留，但他已被無限期地困在那裡。



他們告訴我，沒有找到我這個難民，我必須回去。但我不能回去，因為我百分之一百會被伊朗政府殺死。 穆罕默德

收聽節目 【難民潮】超過20萬阿富汗難民正等待澳洲簽證 SBS Chinese 10/08/2022 04:49 Play

穆罕默德說，拘留中心很髒，被拘留者吃的是過期食品。





他還指責警衛針對他為目標。





他說：「一些警官會告訴其他被拘留者，我這個人是恐怖分子，對社區構成威脅。我過去每天都為此吵架。」





「我離開我的國家是因為我和政府有問題，我的生命處於危險之中。我來到這個國家是為了尋求幫助，現在看看他們對我們做了什麼。」





SBS 記者聯繫上澳洲邊防部隊，請其對這兩名男子的說法作出回應，但邊防部隊表示不會對個別案件發表評論。





該機構表示，如果「非法非公民」已經用盡所有上訴途徑，他們就沒有留在澳洲的法律依據，預計會自行離開。





澳洲邊防部隊表示：「那些不願自行離開的人可能會被拘留和驅逐出澳洲。」





「只有當局確信他們的遣返不會違反澳洲的『不遣返義務』，或與其它遣返非公民有關的國際義務時，『非法非公民』才會被遣返。」



