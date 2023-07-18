澳洲網友分享今年報稅結果 為何與往年不一樣？

現在是報稅時間，一些澳洲人可能夢想獲得一筆年中「花紅」，或利用這筆錢去度假，但也許不應抱有這樣的期望。



在短片社交平台抖音國際版TikTok，一些澳洲人分享他們還需要向稅務局補稅的照片和帖文。





他們抱怨退稅金額很少，甚至沒有。





一位網友分享了一張截圖，顯示所欠稅款為6322.50元，帖文說：「你會發現我正躲在辦公桌後面哭泣。」





「有人能解釋一下嗎？」





另一網友開玩笑說：「我將得到64元退稅款，應該買甚麼呢？」





還有人發佈自拍照，看起來很痛苦，帖文寫的是看到預估報稅結果後的變化。





那麼，今年大家真的欠稅局更多的稅款嗎？



退稅金額更低或須補交稅款？

並非每個人都需要向稅務局補交稅款，但是數百萬人的退稅金額今年會有所減少。





今年是澳洲自2018至19年度以來，首次在沒有中低收入稅收抵免LMITO（low to middle-income offset）措施下徵稅，該措施於去年2022年6月30日結束。





中低收入稅收抵免於2018至19年度財政預算案引入，並延至疫情期間。





去年2022年，時任聯盟黨政府提高抵免額，當時在野的工黨也支持這項政策。



然而，無論是工黨還是聯盟黨，都沒有計劃將該措施保留到2022至23年及以後。





這項臨時減稅措施適用於年收入在37,000元至126,000元的人士，最初提供的稅務寬減為1,080元。去年，對在2021至22財政年度，年收入在48,000元至90,000元的人士，抵免金額提高到1,500元。



根據2022至2023年的財政預算案文件，取消中低收入稅收抵免，意味著最終政府將節省41億元，但也意味著一些人在這幾年來可能首次看到稅款的差異。





對於年收入低於66,667元的人，低收入稅收抵免（Low Income Tax Offset）仍然適用；對於年收入低於37,500元的人來說， 稅收抵免可多達700元。



哪些人受到影響？

2020至21年，約有1,000萬澳洲居民，申領中低收入稅收抵免。根據澳洲稅務局2021年的最新數據，全澳洲的平均應課稅收入為68,289元，應課稅收入中位數為50,980元。





擁有超過20年註冊會計師經驗的列儂（Natalie Lennon）表示，中低收入稅收抵免撤銷，是一些人可能退稅較少甚至沒有退稅的最主要原因。





「這可能是民眾今年無法獲得像過去幾年那樣的退稅的主要原因。」



如果需要補交稅款怎麼辦？

你不需要一次性付清補稅款項，不過如果願意的話也可以。





如果目前手頭拮据，並希望分期支付，可以聯絡澳洲稅務局設立付款計劃，有時也可以在網上做。





付款計劃允許拆分補交的稅款，分期或在固定期限內支付。





如果需要諮詢所在州或領地的財務諮詢師（financial counsellor），請致電國家債務援助熱線（National Debt Helpline）1800 007 007。





請打1800 808 488，諮詢來自Mob Strong Debt Help 的原住民財務諮詢師。







