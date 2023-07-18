成蕾被拘近三年：不確定性令其及家人「備受煎熬」

要點： 澳籍華裔記者成蕾在中國被關押將近三年。

其伴侶科伊爾表示，這種監禁正對她「造成傷害」。

澳洲外長黃英賢希望，將能在「被拘留的澳洲人」問題上取得進展。

成蕾的伴侶科伊爾表示，她在中國的拘押仍然存在不確定性，對她造成困擾。而她身在澳洲的孩子在沒有母親的陪伴下，生活變得「極為困難」。





這位在中國出生的澳洲籍記者將於 8 月 13 日被羈押滿三年。她原定於 7 月 19 日接受宣判，但很可能會再次延長。





科伊爾向 SBS 新聞說：「理論上可能會宣判…… 但坦白說，到目前為止還未發生，所以我完全預計這會再延長三個月。」





他說，他們不知道未來將會是如何。





「她可能會被判囚但計算已服刑的時間，或者可能還會再被囚數年，我們也不知道。」



成蕾於 2020 年 8 月在中國被捕，當時她正在中國官媒中央電視台的英語電視頻道 CGTN 擔任新聞主播。她被指控「非法向外國提供國家機密」。





科伊爾表示，他與成蕾有著七年的伴侶關係，她是「堅強不屈」的，但不確定性和與孩子的分離正對她造成越來越大的困擾。





「我最近幾個月注意到，這種持續的不確定性正在產生負面影響。我想，她只是想知道這一切甚麼時候會結束……」





「不知道這個噩夢何時會結束，顯然不僅對她來說非常困難，而且我認為這是非常不可接受的。人們不應該被迫在漫長的等待中受煎熬。」



成蕾於 2020 年 8 月在中國被捕，一直被羈留至今。 Credit: Vaughn Ridley/Sportsfile for Web Summit via Ge

成蕾「致力保持身體健康」

科伊爾說，他的伴侶最關心的是回家看她分別為 14 歲和 11 歲的兩個孩子。他們目前在澳洲由祖母照顧。





「他們很好...... 孩子嘗試繼續生活。但很明顯，三年沒有媽媽的日子非常難熬。他們肯定理解發生的一切。」





科伊爾表示，成蕾致力保持身心健康，甚至保持了幽默感。



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他說：「這很困難。她曾經和我開玩笑說，我喝的星巴克咖啡的價格可能比她一周的膳食費還要高，所以情況並不好。」





「但她是一個非常堅強、有韌性的人。」





「她想要一些更高級的瑜伽書籍之類的東西，所以我給她寄了那些。她非常注重於盡可能保持健康。」



黃英賢強調「被拘澳人」問題的重要性

上星期，澳洲外長黃英賢 (Penny Wong) 表示，總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 計劃今年較後時間訪華的可能性，取決於「被拘澳人」問題上的進展。





黃英賢在印尼雅加達出席東盟外長會議期間與中國共產黨中央外事工作委員會辦公室主任王毅會面後表示：「我認為中國非常清楚澳洲對這些案件的重視程度，這就是為甚麼總理和我繼續就這些特定案件與中方進行交流。」





人權觀察組織 (Human Rights Watch) 亞洲分部副主任羅伯遜 (Phil Robertson) 說，艾巴尼斯應該在前往中國之前堅持要求釋放成蕾。





他向 SBS 新聞說：「這是澳洲外交再次失敗的一個案例。他們應該大聲疾呼，應該拉攏其他盟友，真正向中國政府施壓，讓中國政府釋放這個人。」





「媒體自由是中國的核心問題，而這件重大案件再次表明，中國政府不願尊重國際人權。」



科伊爾表示，雖然他在黃英賢出訪前沒有與她交談過，但他「與外長辦公室保持聯繫」，並表示他相信艾巴尼斯政府正在盡其所能。





「從她的聲明來看，她非常重視成蕾的案件。我想每個人都明白，這仍然是雙邊關係恢復正常的嚴重障礙......」





「我相信中國政府也明白這一點，公正的澳洲人和來自世界各地了解情況的人都會看到這一點，並認為這是完全不可接受的。」





曾被伊朗伊斯蘭革命衛隊 (Islamic Revolutionary Guard Corps; IRGC) 囚禁 804 天的英澳雙重國籍學者穆爾吉爾伯特 (Kylie Moore-Gilbert) 博士星期日 (7 月 16 日) 懇求艾巴尼斯在沒有確保成蕾獲得自由的情況下，不要前往北京。



雖然科伊爾已經三年沒有見過成蕾或聽過她的聲音，但透過每月一次的 30 分鐘領事探訪，他與她保持聯繫。





「我可以寫信，然後她可以傳送訊息…… 大使館會收到信見。她通常每個月可以寫一封信給直系親屬和我。這就是 (我們) 聯繫的途徑。我們無法打電話。這種情況已持續 35 個月，而且還在繼續。」



科伊爾表示，他仍撐得住。





「我不是那個被囚禁的人。這很困難，但對父母和孩子比起對我而言就困難得多。我的工作只是盡我所能支持每個人，並確保我們盡可能頻繁地向正確的人申訴這種不公正行為。」





他說，諷刺的是，成蕾是澳中雙邊關係的堅定支持者。





「她對雙邊關係的益處充滿熱情。因此，我相信她也希望看到事情得到改善。這一點我深信不疑。」





澳籍作家楊恆均在 2019 年 1 月由紐約飛抵廣州機場後被扣留，目前仍被秘密關押在中國。中國當局於 2021 年指控他因加入或接受不明間諜組織的任務而危害國家安全。





他一直否認為澳洲或美國充當間諜。



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