【魯賓遜漂流記澳洲版】雪梨水手海上失踪3個月 奇蹟生還獲救

要點 一名雪梨水手和他的狗在海上失踪數月後被發現仍然生還。

他們的船和通訊設備在暴風雨中受損，只靠捉魚和雨水維生。

在驚濤駭浪中歷險求生的還有其他澳洲人的例子，這是最新的不平凡故事之一。

上星期，雪梨一名水手和他的狗在海上失踪長達三個月後，被發現仍然奇蹟生還。





沙多克 (Tim Shaddock) 和他的狗貝拉 (Bella) 乘坐的船和通訊設備在暴風雨中受損，因此在太平洋漂流了三個月。





他們原本是從墨西哥出發往法屬波利尼西亞。





他們靠雨水和捉魚維生，並盡可能靠大自然提供遮擋。



沙多克 (Tim Shaddock) 和他的狗貝拉 (Bella) 靠雨水和捉魚維持了三個月。 Source: Supplied / Nine News 他們最終被一艘吞拿魚拖網船及隨行的直升機發現，情況有如「大海撈針」。





沙多克在九號台新聞的一段視頻中說：「我在海上經歷了非常艱苦的考驗。」





「我現在只想休息和吃好東西。」





監測著沙多克情況的醫生向九號台新聞表示，他現在只能吃少量東西，各種生命跡象看來都很穩定。





沙多克的經歷雖然絕不平凡，但他並不是在海上歷盡艱辛掙扎求存的唯一澳洲人。



海上失踪四十六日

澳洲男子圖基 (Ben Tooki) 於2005年在太平洋中部基里巴斯群島附近的海上，失踪了46天，儘管經歷了鯊魚、暴風雨和差點餓死，最後仍能活下來。





圖基當時和家人一起到群島旅行，某天下午和兩名親友乘坐小艇出海。





後來遇上風暴。



圖基 (Ben Tooki) 在基里巴斯群島附近的海上失踪了46天。 Source: Supplied / 60 minutes 他們在暴風雨中倖存下來，但由於沒有指南針，發動機又無力開動，加上環境因素令視野模糊，結果迷了路。





圖基的家人展開了空中和海上搜索，但未能找到他們和小艇。





2005年，他們在九號台的節目《60分鐘》透露，他們只帶著一梳香蕉和一樽水出發，物資耗盡後，就以捉到的魚和小鯊魚為食。





圖基稱曾有幾艘船經過，但沒有停下來。





七個星期後，有一艘拖網漁船出現，圖基向船揮手。





這刻他們已經距離目的地漂流了250海里。



圖基的海上失踪後，其家人派搜救隊出海搜索了數星期。 Source: Supplied / 60 minutes

出海釣魚失踪近一周

2020年，南澳兩名男子出海釣魚漁民在海上失踪了近一周。





羅賓遜 (Derek Robinson) 和希堅斯 (Tony Higgins) 從科芬灣 (Coffin Bay) 出發，前往約 300 公里外的梅里河（Murray River）港口Goolwa。





出發後翌日，他們聯絡了一位朋友，並告知發動機有故障。





之後音訊全無，兩天後被宣佈失踪。





當局展開大規模搜尋行動，但並無發現生命跡象。



羅賓遜（左）和希堅斯（右）2020年在南澳海岸失踪後，當局展開了歷時四天的大型搜索行動。 Source: AAP / SA Police 羅賓遜（左）和希堅斯（右）2020年在南澳海岸失踪後，當局展開了歷時四天的大型搜索行動。Source: AAP / SA Police





搜查行動停止後兩小時後，兩人成功聯絡上警方。





當他們回到岸上並與親友重逢時，羅賓遜說感到「非常激動」。





他當時對記者表示：「我很高興能夠回來，而且實實在在的站在地上 ， 但我仍感覺雙腿（就如在海上）搖晃。」





羅賓遜提到他在海上的日子時說：「歷盡艱辛，充滿崎嶇。 」





「我不覺害怕 — 只是感到孤單。感覺就像世界不存在一樣，因為我們不知自己身在何處。」



翻船、低溫、骨折

2021 年，駕駛帆船經驗豐富的安德遜 (Glenn Anderson) 帶著 11 歲的女兒露比 (Ruby) 出海。這原本是一次特別的歷程。





當他們和三名船員沿著西澳海岸航行時，帆船在海浪中傾覆。





露比被拋落海並摔斷了腿。





父親跳落海救她。帆船瞬即遭到第二波海浪沖擊，其餘船員亦掉進水裏。





他們開啟了應急無線電示位標 EPIRB（Emergency Position Indicating Radio Beacon），向救援人員發出有關情況和位置的警報。





他們最初嘗試聚在一起，但後來分開了，船員帶著示位標游向最近的陸地。





安德遜兩父女因為受傷而行動不便，但仍順著水流游向另一個邊岸。





父女兩人最終被困在冰冷的水中四個鐘頭，露比出現了低溫症徵狀。



帆船傾覆後，安德遜和女兒露比在冰冷的水中呆了四個鐘頭。 Source: Supplied / 60 minutes 當地的志願救援人員和漁業官員，接收到示位標發出的訊號，追踪到三名船員，但父女倆卻不見踪影。





當時由於其中一名救援人員感到不適，改變了航行方向，才偶然發現了他們要尋找的父女兩人。





其中一名救援人員將安德遜的努力形容為「奇蹟」。





他在 2021 年接受《60 分鐘》訪問時說：「他能夠抱住女兒這麼長時間並游得這麼遠，真的令人難以置信。」





露比在節目中也表示：「我認為他（父親）真的非常勇敢和聰明。」





她讚揚父親說：「他幫我度過這難關，而且處理得非常好。」







