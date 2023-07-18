【魯賓遜漂流記澳洲版】雪梨水手海上失踪3個月 奇蹟生還獲救

澳洲男子沙多克在海上漂流了三個月，靠捉魚和雨水生存。細看一個個澳洲人驚濤駭浪的歷險求生故事。

A split image. On the left is a photo of Tim Shaddock. In the middle is a photo of Glenn Anderson. On the right is a photo of Ben Tooki.

沙多克（左）和他的狗貝拉、安德遜（中）和他女兒露比以及圖基（右）均曾經在海上遇險後生還。 Source: Nine Network, YouTube / Nine News/60 Minutes

要點
  • 一名雪梨水手和他的狗在海上失踪數月後被發現仍然生還。
  • 他們的船和通訊設備在暴風雨中受損，只靠捉魚和雨水維生。
  • 在驚濤駭浪中歷險求生的還有其他澳洲人的例子，這是最新的不平凡故事之一。
上星期，雪梨一名水手和他的狗在海上失踪長達三個月後，被發現仍然奇蹟生還。

沙多克 (Tim Shaddock) 和他的狗貝拉 (Bella) 乘坐的船和通訊設備在暴風雨中受損，因此在太平洋漂流了三個月。

他們原本是從墨西哥出發往法屬波利尼西亞。

他們靠雨水和捉魚維生，並盡可能靠大自然提供遮擋。
A man and his dog poking its tongue out.
沙多克 (Tim Shaddock) 和他的狗貝拉 (Bella) 靠雨水和捉魚維持了三個月。 Source: Supplied / Nine News
他們最終被一艘吞拿魚拖網船及隨行的直升機發現，情況有如「大海撈針」。

沙多克在九號台新聞的一段視頻中說：「我在海上經歷了非常艱苦的考驗。」

「我現在只想休息和吃好東西。」

監測著沙多克情況的醫生向九號台新聞表示，他現在只能吃少量東西，各種生命跡象看來都很穩定。

沙多克的經歷雖然絕不平凡，但他並不是在海上歷盡艱辛掙扎求存的唯一澳洲人。 
更多內容

【遇空難亞馬遜森林失踪40日】 哥倫比亞4原住民兒童奇蹟獲救

海上失踪四十六日

澳洲男子圖基 (Ben Tooki) 於2005年在太平洋中部基里巴斯群島附近的海上，失踪了46天，儘管經歷了鯊魚、暴風雨和差點餓死，最後仍能活下來。

圖基當時和家人一起到群島旅行，某天下午和兩名親友乘坐小艇出海。

後來遇上風暴。
A young man sitting on a beach.
圖基 (Ben Tooki) 在基里巴斯群島附近的海上失踪了46天。 Source: Supplied / 60 minutes
他們在暴風雨中倖存下來，但由於沒有指南針，發動機又無力開動，加上環境因素令視野模糊，結果迷了路。

圖基的家人展開了空中和海上搜索，但未能找到他們和小艇。

2005年，他們在九號台的節目《60分鐘》透露，他們只帶著一梳香蕉和一樽水出發，物資耗盡後，就以捉到的魚和小鯊魚為食。

圖基稱曾有幾艘船經過，但沒有停下來。

七個星期後，有一艘拖網漁船出現，圖基向船揮手。

這刻他們已經距離目的地漂流了250海里。
A man and woman hugging
圖基的海上失踪後，其家人派搜救隊出海搜索了數星期。 Source: Supplied / 60 minutes

出海釣魚失踪近一周

2020年，南澳兩名男子出海釣魚漁民在海上失踪了近一周。

羅賓遜 (Derek Robinson) 和希堅斯 (Tony Higgins) 從科芬灣 (Coffin Bay) 出發，前往約 300 公里外的梅里河（Murray River）港口Goolwa。

出發後翌日，他們聯絡了一位朋友，並告知發動機有故障。

之後音訊全無，兩天後被宣佈失踪。

當局展開大規模搜尋行動，但並無發現生命跡象。
Composite image of two middle aged men.
羅賓遜（左）和希堅斯（右）2020年在南澳海岸失踪後，當局展開了歷時四天的大型搜索行動。 Source: AAP / SA Police
羅賓遜（左）和希堅斯（右）2020年在南澳海岸失踪後，當局展開了歷時四天的大型搜索行動。Source: AAP / SA Police

搜查行動停止後兩小時後，兩人成功聯絡上警方。

當他們回到岸上並與親友重逢時，羅賓遜說感到「非常激動」。

他當時對記者表示：「我很高興能夠回來，而且實實在在的站在地上 ， 但我仍感覺雙腿（就如在海上）搖晃。」

羅賓遜提到他在海上的日子時說：「歷盡艱辛，充滿崎嶇。 」

「我不覺害怕 — 只是感到孤單。感覺就像世界不存在一樣，因為我們不知自己身在何處。」
更多內容

【靠酒糖維生】墨市女子自駕遊偏遠山林 被困5日獲救

翻船、低溫、骨折

2021 年，駕駛帆船經驗豐富的安德遜 (Glenn Anderson) 帶著 11 歲的女兒露比 (Ruby) 出海。這原本是一次特別的歷程。

當他們和三名船員沿著西澳海岸航行時，帆船在海浪中傾覆。

露比被拋落海並摔斷了腿。

父親跳落海救她。帆船瞬即遭到第二波海浪沖擊，其餘船員亦掉進水裏。

他們開啟了應急無線電示位標 EPIRB（Emergency Position Indicating Radio Beacon），向救援人員發出有關情況和位置的警報。

他們最初嘗試聚在一起，但後來分開了，船員帶著示位標游向最近的陸地。

安德遜兩父女因為受傷而行動不便，但仍順著水流游向另一個邊岸。

父女兩人最終被困在冰冷的水中四個鐘頭，露比出現了低溫症徵狀。
A man and a young girl sitting down and speaking to a camera
帆船傾覆後，安德遜和女兒露比在冰冷的水中呆了四個鐘頭。 Source: Supplied / 60 minutes
當地的志願救援人員和漁業官員，接收到示位標發出的訊號，追踪到三名船員，但父女倆卻不見踪影。

當時由於其中一名救援人員感到不適，改變了航行方向，才偶然發現了他們要尋找的父女兩人。

其中一名救援人員將安德遜的努力形容為「奇蹟」。

他在 2021 年接受《60 分鐘》訪問時說：「他能夠抱住女兒這麼長時間並游得這麼遠，真的令人難以置信。」

露比在節目中也表示：「我認為他（父親）真的非常勇敢和聰明。」

她讚揚父親說：「他幫我度過這難關，而且處理得非常好。」
更多內容

【多間書店有售】「極露骨」性愛圖書惹爭議：作者指適合八歲兒童

【十月開始實施】甚麼是「我的醫療服務」計劃？

【原住民之聲公投】官方宣傳小冊全澳逐家派 贊成反對兩陣營齊發功

【又要回收】福特一款受歡迎跑車需回收



瀏覽更多最新時事資訊，請登上
SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 18 July 2023 2:56pm
Source: SBS
Available in other languages
標籤
Australia

Share this with family and friends