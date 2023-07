【多間書店有售】「極露骨」性愛圖書惹爭議：作者指適合八歲兒童

警告:本文內容提及色情物品及性行為。





一本聲稱適合「12 至 15 歲青少年」的書籍,因內容及插畫過於「露骨」引發不少家長猛烈抨擊,但亦有網民認為並無不妥、聲援書籍的作者。





引發爭議的是一本名為《歡迎來到性愛:解答你對於性愛、歡愉及認清性別的非愚蠢問題》( Welcome to Sex: Your no-silly-questions guide to sexuality, pleasure and figuring it out ) 的書籍,在本年五月出版。作者為雪梨大學醫學與健康學院副教授 Melissa Kang 及女權主義播客主持兼作家 Yumi Stynes。





書籍介紹聲稱,這是一本「適合任何性別的青少年、坦率、適齡、關於性愛及性向的入門指南」。





書中含有關於多種性行為的詳細解說,包括口交、肛交、手淫、自瀆等,更談及性取向及性別身份認同。



書籍其中一頁的圖案。 Source: Instagram / @theprimod 據網上影片顯示,書中亦談及「(男性陰莖) 大小有多重要」、「如何為他人手淫」,並配上圖像作解釋。





播客主持 Chris Primod 在大型百貨公司 Big W 發現有關書籍後拍攝短片,並上傳至社交媒體 Instagram、向網民展示書中內容,隨即引發爭論。





據 SBS 中文了解,大型百貨公司 Target、大型連鎖書店 Dymocks、網上書店 Booktopia 及網購平台 Amazon 等均有出售有關書籍。



書籍在多間百貨公司及書店有售。 Source: Supplied / BigW ; Target 澳洲婦女論壇 (Women’s Forum Australia) 行政總監 Rachael Wong 在推特 (Twitter) 上轉發有關影片,並指有關書籍是「教授兒童如何肛交、口交、自瀆的露骨性愛指南,更強烈推動性別意識型態」。





她更引述其中一名作者指,書籍雖然是為 10 至 15 歲兒童而設,但該名作者「不反對一名成熟的八歲兒童閱讀」。



網上亦有一段片段顯示,一名男子向其中一間零售商的職員表示,店舖應將有關書籍下架。店員當時揭開書本時亦似乎感到震驚,更說:「魔鬼在這裡...... 我會告訴主管。」



而在網上,有網民亦批評書籍「無恥」。其中一人留言道:「他們無權干預家長育兒的權利、無權向兒童灌輸 (這些) 思想。」





「(這是) 無恥地摧毀年輕人的生命。」





作者之一 Yumi Stynes 此前在社交媒體上宣傳有關書籍時,表示出版該書的目的是為在年幼時就教曉兒童關於性愛及性同意的知識,以對抗「色情片對現實世界性行為的惡劣影響」。





她說:「我想它成為一本好像『學駕者』在開始在路上駕駛前需要閱讀的書籍。」



續指:「這是一本為那些...... (對性愛) 感興趣並自行在 Google 上搜尋的兒童 (所寫的書)。亦是給那些家長希望提早為孩子提供一些真實及經研究證實資訊 (所寫的書) ...... 而非依賴無邊無際的互聯網。」



她的貼文引起兩極的反應。有家長表示,急不及待為孩子購買該本書籍,但亦有網民聲言會抵制出售該本書籍的零售商。





其中一人說:「哪一位 10 歲兒童需要學懂這些事?你生活在甚麼星球?」





另一人則表示,該本書籍「絕對不適合我們孩子的年紀」。





而一名對書籍非常感興趣的網民則指:「我急不及待要購買這本書。你的『月經書籍』(見下) 消除了我的 10 歲女兒及我的恐懼。永遠感激!」





除了《歡迎來到性愛》一書外,兩名作者亦合著多本「歡迎來到......」的系列書籍,包括《歡迎來到你的月經》(Welcome to Your Period)、《歡迎來到你的乳房》(Welcome to Your Boobs) 及《歡迎來到性同意》(Welcome to Consent)。



大型百貨公司 Big W 一名發言人在回覆 SBS 中文查詢時表示,《歡迎來到性愛》是一本「具教育意義、適合年齡、具包容性」的書籍,當中包含來自青少年健康專家所撰寫的內容,「符合 12 至 15 歲青少年的發展及早期經歷」。





發言人強調,書籍被歸類為「育兒書籍」(parenting),家長可自行決定甚麼書籍是適合自己的家庭。





發言人指:「Big W 提供各種各樣的書籍及產品,充份反映澳洲的多元化社區。」





SBS 中文曾聯絡另外兩間有出售有關書籍的零售商 Target 及 Dymocks,但在截稿前未獲回覆。同時亦有聯絡兩名作者 Melissa Kang 及 Yumi Stynes,同樣未獲回覆。





其中一名作者 Melissa Kang 的推特帳戶目前已被停用。



其中一名作者 Melissa Kang 的推特帳戶目前已被停用。 Source: Twitter / @DrMelissaKang 根據 聯邦政府影視刊物評級機關 Australian Classification 的網頁 ,任何刊物若含有「不適合未成年人觀看或閱讀的描述」(depictions or descriptions that are unsuitable for a minor to see or read),均被評為「需要提交的刊物」(submittable publications),供當局進行評級。





評級機關內的評級委員會 (Classification Board) 的一名發言人在回覆 SBS 中文查詢時表示,評級委員會在收到有關申請後才會為刊物進行評級。發言人指:「截至目前為止,(當局) 並未收到為書籍《Welcome to Sex》進行評級分類的申請。」





而 為刊物進行評級時 ,委員會將根據 1995 年《評級 (出版刊物、電影及電腦游戲) 條例 》、《全國評級守則》(National Classification Code) 及《為出版刊物進行評級的指引》(Guidelines for the Classification of Publications) 作出決定。