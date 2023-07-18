【十月開始實施】甚麼是「我的醫療服務」計劃？

要點 「我的醫療服務」（MyMedicare）是一項新的自願性參與計劃，於 10 月 1 日開始實施，目的是改善病人的健康狀況。

該計劃將允許病人向全科醫生註冊並獲得更長時間的遠距離電話醫療服務。

計劃將會逐步推出，並需要三年時間才能擴展至整個澳洲。

「我的醫療服務」（MyMedicare）是一項新的自願性參與計劃，讓病人向平時見慣的全科醫生登記，以改善護理的連續性和維持病人的健康。





從 10 月 1 日起，該計劃將為註冊病人者提供更長時間的遠程電話醫療諮詢服務。





從明年開始，一些要為經常入院或居住在長者護理中心内的病人提供服務的全科醫生診所，將能夠獲得額外醫療保健（Medicare）服務一般的收費資助以外的額外「混合」資助。





政府是在5 月份的財政預算案中宣布這個「我的醫療服務」計劃，並在未來四年內，提供達 1970 萬元的撥款，並同時對其他醫療服務進行一系列的改革，包括為執業護士提供撥款，以改善一些以團隊為基礎的護理服務，以及提高給予醫療保健的回扣率的新措施。





雖然現時政府仍然未公布有關該計劃如何運作的大量細節， 但以下是一些我們到現時為止所知道對病人及全科醫生可能造成的影響。



甚麼是「我的醫療服務」計劃？

全科醫生和病人是自願性參與有關計劃的。 由7 月初開始，病人和全科醫生均需要註冊選擇加入有關計劃。





計劃將會逐步推出，並需要三年時間才能包括澳洲全國。





雖然計劃細節尚未確認，但從 2024 年中期開始，個別全科醫生將為每年住院次數超過 10 次的病人按人頭計算的方式收取費用。





有關病人可能有多種情況和複雜的需求，並且由於各種原因，可能無法依他們所需而去看全科醫生。





雖然尚未獲得證實，但全科醫生可能會每年就每位病人而獲得 2,000元津貼，另外， 如果全科醫生能夠讓病人不用入院接受治療，亦會獲得 500 元的額外獎金。





因為政府是希望該計劃能減少病人經常要入院的問題。同時，如果全科醫生能夠定期探訪居住在長者護理機構的病人，亦可以獲得類似的獎金。





研究顯示， 能夠提供長期連續性的護理服務，讓病人能夠與同一個全科醫生或醫療團隊建立關係及為他提供護理，是可以改善病人的治療效果，並降低對衛生系統的醫療開支。





使用「我的醫療服務」定期去看全科醫生的人亦可能會看到其中的一些好處。



不過，其實許多病人已經經常看同一位全科醫生或去同一家診所就診，尤其是那些患有慢性病的病人。 因此，對於這組病人來說， 註冊某一家診所可能對他們不會有太大影響。那麼，註冊還有哪些其他好處呢？





其實計劃是針對那些一年內要入院十次或以上的病人，因為他們可能患有複雜的慢性疾病，並且可能是來自弱勢社群。





更好地獲得全科醫生的服務，可以防止病人經常要使用急症室或避免要在半夜入院。 研究亦顯示，給予全科醫生一些財務上的優惠，可以更佳地管理慢性病和減少病人入院的次數。





不過，如果該計劃發現以前有一些未曾能滿足的需求的水平是很高的話，入院的人數亦可能會因此而增加。





「我的醫療服務」並沒有直接解決獲得全科醫生服務的許多障礙。





如果全科醫生能夠獲得更多撥款，但仍按照其提供的服務收費，那麼參與「我的醫療服務」計劃的病人是否能獲保證看病可以「轆咭」呢？





現時知道的詳情並未提及這個情況，但這個可能會是該計劃吸引病人參加的其中一個重要因素。





不過，「我的醫療服務」計劃是不會直接減少病人自付的費用，這亦可能是為甚麼病人會選擇使用「免費」急症科護理服務的真正原因。



要使參與註冊計劃的過程變得清晰且容易



要使參與註冊計劃的過程變得清晰且容易

目前還不清楚病人註冊的過程是如何。病人是否可以選擇其他的全科醫生？如果選擇了一位全科醫生的話，那位全科醫生又是否有義務一定需要接受這位病人呢？同時，目前仍然不知道註冊使用計劃的病人是否會更難轉換全科醫生又或是在他們願意的情況下繼續看其他全科醫生。





所以，政府可能需要明確地列出 「我的醫療服務」計劃對病人的好處，以鼓勵他們註冊並支持他們在願意時作出知情的選擇。



這會對全科醫生產生影響嗎？

對於全科醫生而言，病人加入計劃亦意味著醫生的未來收入來源會更加安全和可靠，同時亦意味著病人「流失」到其他全科醫生會更少，同時亦可以為病人提供更多連續性的護理服務。





一般人認為，從按照服務收費轉向混合支付模式是可以支持一些更高值的醫療保健服務。





但全科醫生對從按服務收費轉向按人頭收費仍然態度謹慎。





雖然按人頭收費是固定的，因此如果全科醫生有一些患上複雜病症的病人，那麼，要處理這些病人的治療和管理時間及精力都較高，對全科醫生而言，他們便需要面對更高的開支和更多財務風險。





總體而言，全科醫生將獲得更多撥款和加上原本財案中公布的其他計劃，將獲得政府大量投資於初級保健的資源。但究竟2,000元在加上500元獎金及正常的服務收費，是否足以支付治療非常複雜病人的費用，目前尚未清楚。





根據莫納殊大學早前的一項研究顯示，在全科醫生嚴重短缺的情況下，全科醫生收入增加百分之 5， 預計將使全科醫生的總數減少最多百分之 1（相當於 2021 年約 310 名的全科醫生）。





如果他們獲得更多的報酬，他們寧願減少工作。 但這也可能會因為撥款增加而有望讓全科醫生作為一種更具吸引力的職業，令更多醫科研究生選擇成為全科醫生。





本文作者斯科特（Anthony Scott）是莫納殊大學衞生經濟學教授。 他是獲得了澳洲研究議會、Medibank 的「更好健康基金會」及獨立醫院和長者護理定價局的撥款。



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