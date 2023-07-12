調查：澳洲九成移民寄錢回鄉 中國接收匯款第二多

西聯匯款（Western Union）發表《匯款的價值》（The Value of Remittance）報告，對1500名居住在澳洲的移民進行調查，了解匯款對世界各地家庭的影響。





報告發現，92%移民曾在過去12個月中向家鄉的家人匯款，67%的人表示，能夠在財務上支持家庭，是他們決定移居澳洲的關鍵因素。





79%的移民認為，由於匯款，他們遠在祖籍國的家庭得以改善生活質素，77%的家人和朋友獲得了更多機會。如果不能匯款，57%的受訪者認為，親友將無法負擔醫療費用，56%認為親友將買不起品質較好的食物，53%無法上學或繼續接受教育，有51%無力支付房租或按揭貸款。





平均而言，移民將其年收入的11%匯給家人，主要用於支付雜貨（67%）、醫療（60%）、住宿（42%）和教育（42%），也有三份之一人用於還債。



移民匯款主要用途。 Source: SBS 研究發現，隨著通脹加劇，很多移民正面臨養家糊口的壓力。





半數以上（56%）的移民表示，為了維持生計，他們不得不加班加點或另謀高就，62%不得不減少匯款金額。過半數人（52%）擔心在未來12個月內失業，將對家鄉的家人造成影響。





這種壓力對移民的心理健康造成了嚴重影響。69%的人坦言有時難以承受贍養親友的責任，有69%受訪者表示，經常在自己的生活中作出犧牲，以確保有錢寄出。58%的人經常感到孤獨，將工作置於建立個人關係之上。





儘管如此，81%的受訪者以「能夠給朋友或家人寄錢」作為生活目標，近四份之三（73%）承認，如果沒有移居澳洲，可能根本無法在經濟上支持自己的親友。



給家人匯款的十大澳洲移民來源國。 Source: SBS 而根據世界銀行的數據，最多在澳洲的亞洲人給家鄉寄錢。其中印度移民人數排第一，其次是中國，菲律賓、越南、英國進入前5位。



