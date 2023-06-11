【遇空難亞馬遜森林失踪40日】 哥倫比亞4原住民兒童奇蹟獲救

4名兒童在當地時間星期五（6月9日）獲救時，脫水、被蟲咬及輕微損傷，也顯得憔悴和消瘦，送到首都波哥大的軍方醫院，院方表示，健康狀況可接受，無生命危險。





4名原住民兒童在亞馬遜森林失踪超過1個月後，與家人團聚，為今次哥倫比亞全國關注的事件，畫上完美句號。



總統佩特羅到醫院探望

據現場的法新社記者報道，4名兒童在森林被發現時，看起來瘦弱，被軍用醫療飛機運送到哥倫比亞首都波哥大的一家軍隊醫院。





國防部長貝拉斯克斯（Ivan Velasquez）與總統佩特羅（Gustavo Petro）一起到醫院探望後表示，4名兒童正在康復，但還不能吃固體食物。



哥倫比亞總統佩特羅到醫院探望4名安全獲救原住民兒童。（2023年6月10日） Credit: Cesar Carrion/AP 貝拉斯克斯指出，失踪的40天，是13歲的大家姐萊斯利 (Lesly)帶著弟妹，在森林克服困難，絕地求生。最小的兩個分別5歲以及1歲，更是在森林度過生日。其餘1個是9歲。



13歲家姐帶弟妹森林求生

據悉，大家姐萊斯利經常在母親上班時，照顧弟妹，所以清楚知道他們應該吃甚麼。





家人透露，4名兒童在墜機後，從飛機殘骸找到木薯粉食用，食光後便在雨林找種子和水果充飢，有官員指兒童很幸運，雨林正值收成期。





4名兒童上個月5月1日與母親乘坐的塞斯納206私人飛機（Stationair），起飛後機師報告引擎故障，之後飛機從雷達失踪。當時機上並有一名當地原住民領袖。





由於飛機在亞馬遜森林內消失，救援隊花了兩個星期，才找到飛機殘骸，以及4名兒童母親、機師及原住民領袖的遺體，據悉，當時發現飛機幾乎垂直地停在樹上。



救援人員在5月16日發現小型飛機殘骸，以及3名成年人包括4名兒童母親和機師遺體。 (Colombia's Armed Forces Press Office via AP) Credit: AP 但搜救人員未有發現4名兒童的踪影，他們是Huitoto 土著群體的成員，而他們失踪的地區是美洲豹、蛇和其他食肉動物以及武裝毒品走私集團的家園。





後來救援人員發現小童腳印、尿布和吃了一半的水果，甚至利用樹枝搭建的臨時遮蔽處，就相信兒童在森林內。



軍方於森林投求生傳單

由於擔心4名兒童繼續四處遊蕩，而越來越難以找到，空軍於森林中投放了 10,000 份傳單，並用西班牙語和兒童自己的原住民語言進行了說明，告訴他們留在原地。





傳單還包括求生技巧，軍方還投放了食品包裹和瓶裝水。 救援人員還播放了兒童祖母錄製的一條信息，敦促他們不要到處移動。





軍方指出，救援人員在墜機地點以西約五公里處找到了4名兒童。 他們的祖母 Fatima Valencia 說，13 歲的萊斯利以她的「戰士精神」，保護了她弟弟妹妹的安全。





今次搜救行動涉及160名軍人，聯同70 名熟悉叢林的原住民展開了大規模搜索，引起了全球關注。





陸軍參謀長吉拉爾多（Helder Giraldo）說，救援人員總共走了 2600 多公里才找到4名兒童。 吉拉爾多在推特帖文說：「看似不可能的事情實現了。」





總統佩特羅在推特上載一張照片，顯示幾名成年人，其中一些穿著軍裝，在叢林中坐在防水布上照料兒童。 一名救援人員將瓶子放在最小的女嬰的嘴邊，他將女嬰抱在懷裡。





領導搜救的將軍向記者說：「我們找到4名兒童，奇蹟，奇蹟，奇蹟！」





4 名兒童安全獲救，但搜救行動仍未結束，軍方星期六宣布將繼續尋找威爾遜（Wilson），這是一隻在搜索過程中失踪的搜救犬。



軍方在推特上載這隻六歲的比利時牧羊犬瑪利諾犬（Belgian Shepherd Malinois）的視頻，並帖文說：「不會留下任何人。」





這隻狗是找到4名兒童留在叢林中的一些物品的關鍵，4名兒童說曾經有一隻狗跟著他們，但不清楚那是不是威爾遜。







