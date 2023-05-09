唔識報稅點算好？專員表示有「好幫手」Play33:33唔識點樣報稅？你或者合資格得到專人幫手。下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (30.72MB) 在澳洲，報稅可以好簡單，亦可以好複雜。如果你符合特定資格，可以搵專人教你報稅。另外，在本集的《專家話你知》中，澳洲稅務局的李璧君(Ada Ly)亦為大家解釋Capital Gain 如何計算，而且在出租屋時要考慮估價問題。更多內容【專家話你知】資產增值稅存著棘手問題出租主要居所而無需支付「資產增值稅」可以嗎？(第一輯）如何減少支付「資產增值稅」？第二輯瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes澳航就外判承包判決上訴 或對廣大打工仔成「重大影響」「必須結束」：政府出手嚴厲打擊電子煙【專家話你知】頭暈暈 耳嗡嗡應該點好？【中港快訊】香港上調法定最低工資至每小時40元