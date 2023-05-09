唔識報稅點算好？專員表示有「好幫手」

逾期報稅怎麼辦？ ATO：為時未晚

唔識點樣報稅？你或者合資格得到專人幫手。

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在澳洲，報稅可以好簡單，亦可以好複雜。如果你符合特定資格，可以搵專人教你報稅。另外，在本集的《專家話你知》中，澳洲稅務局的李璧君(Ada Ly)亦為大家解釋Capital Gain 如何計算，而且在出租屋時要考慮估價問題。

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