點解喺機場過安檢要攞手提電腦出嚟？

過去十年搭過飛機的人都會知道機場有多大的壓力。





你沒有儘早離家出發去機場。在瘋狂衝向登機閘口的過程中，保安檢查似乎放慢了一切。雪上加霜的是，你還收到了一個挑剔的要求：「請從行李袋裡把手提電腦拿出來。」





但是手提電腦與安全有甚麼關係呢？



航空旅行從此改變的一天

2001 年 9 月 11 日美國發生恐怖襲擊後，機場保安檢查發生了巨大變化。在「 911 」恐襲事件之前，你可以隨身攜帶一個手提行李通過安檢後上飛機，當中裝滿了度假所需的一切，可以包括一把四英吋長的刀。事實上，「 911 」襲擊者就是這樣將武器帶上飛機。





「 911 」 事件之後，世界各地的篩查流程一夜之間發生變化。在美國，支付最低工資的私人安檢外判商，被訓練有素由保安人員組成的聯邦項目取代。帶上飛機的行李內，任何可以被視為武器的東西都被沒收。



在世界各地，旅行人士突然要脫掉鞋子、腰帶和外套，並取出手提電話、手提電腦、液體和任何其他可能用作組成簡易爆炸裝置的物品。





這種情況持續好幾年。最終，開發了更先進的篩查方法來有效識別某些威脅。如今，一些國家及地區不再要求你在機場通過安檢時脫鞋。





那為甚麼還必須把手提電腦拿出來呢？



機場掃描儀器進步很大

你的行李和設備在機場經過的機器是 X光機。





必須從手提行李取出手提電腦，主要原因是電腦電池和其他機械部件過於密集，X 光無法有效穿透，尤其是在掃描系統陳舊的情況下。電源線和其他例如平板電腦和相機的設備，也是如此。





當你的行李袋裡有這些物品時，保安人員無法使用篩選的圖像來確定是否存在風險。他們必須對行李袋進行標記，再用人手實際搜查，這會減慢一切。如果首先移除所有設備會更容易。









放在袋裡的手提電腦還可以遮擋其他可能有危險的物品。單獨掃描可以在屏幕上顯示電腦內部組件。在某些情況下，你可能會被要求打開以證明是實際運作的電腦。





隨著更新的多視野掃描技術出現，保安人員可以從多個角度查看手提袋，以辨別是否有物品被掩蓋或看起來像其他東西。例如，試圖將槍械的零件與其他部件混合以通過托運行李檢查。





一些機場已升級為三維掃描，令旅客無需取出手提電腦即可通過保安檢查。如果你沒有被要求取出手提電腦，則可能是因為正在使用其中一種更昂貴的系統。





儘管如此，加強技術並不能消除機場安檢造成的拖延。最終，這裡成為主要樽頸位的原因是工作人員掃描圖像的速度（決定了輸送帶的速度）。





除非我們找到一種方法來自動化整個過程，並在最少的人工監督下運作，否則你預期會有延誤。



人體掃描儀器又如何？

但你的行李並不是機場保安檢查時唯一掃描的物品。你也是！





你穿過高的框架是金屬探測器。是用於揭發可能隱藏在衣服下的武器或其他非法物品。機場金屬探測器使用非電離輻射，這意味著不發放X光。





另一方面，較大的人體掃描器是X光機的一種。這是可以主動式或被動式，或兩者的結合。





被動式掃描器僅檢測到你身體發出的自然輻射以及可能隱藏的物體。主動式掃描器會發出低能量輻射，對你的身體進行掃描，然後進行分析。





你穿過的機器類型，取決於你所在世界哪個地方。例如，一種名為「反向散射技術」發射X光的主動式人體掃描器，在美國廣泛使用，但在澳洲和歐盟被禁止，因為這些國家只能使用非電離技術。





另一種類型的掃描器發射能量較低的毫米波（而不是X光）來對乘客進行掃描。毫米波頻率被認為是非電離輻射。



人工智能在機場的應用

最近，人工智能似乎無處不在，我們的機場也不例外。人工智能系統的進步將改變未來機場保安的運作。





目前，審核人員需要識別掃描圖像中的潛在威脅。然而，如果高級人工智能經過訓練，可以使用圖像數據庫來執行這個操作，結果會怎樣呢？它會在很短的時間內完成。





一些機場已經使用先進的電腦斷層掃描器CT（computed tomography) 來製成高清三維圖像。未來，人工智能可以進一步加強這項技術，以更快的速度檢測威脅。





按照推測，電腦斷層掃描器也可用於人類及其行李。這是否可以讓旅客攜帶著行李同時通過人體掃描器？有可能的。





在那出現之前，你可能應該盡力按原訂時間，離家出發去機場。





本文作者Doug Drury教授是中央昆士蘭大學（Central Queensland University）航空系主任。







