【飛機減排絕招？】乘客租衫不帶行李 專家轟愚蠢無補於事

有航空公司鼓勵旅客在旅行期間租用衣服，不帶行李，從而減少碳排放。專家稱此舉「愚蠢無補於事」。

Composite image of Japan Airlines planes and a stock photo of a young couple smiling

日航推出 Any Wear, Anywhere 服裝租賃計劃，鼓勵旅客減少飛行時攜帶的行李數量，在旅行期間租用衣服。 Source: AAP, Instagram / Kimimasa Mayama / EPA / Any Wear, Anywhere

Ke要點
  • 日航推出衣物共享試驗計劃，鼓勵旅客「輕裝上陣」，不帶行李。
  • 日航表示此服務可減少飛機負載和排放，支持環保。
  • 2022 年航空業佔全球能源相關的二氧化碳排放量的 2%。
日本航空 JAL (Japan Airlines) 為前往日本的遊客和商務旅客推出衣物共享試驗計劃。日航表示此服務可減少碳排放，是邁向可持續旅遊的一部份。這並非認真地考慮減少溫室氣體排放。」

不過，有氣候變化及可持續發展專家反駁，指斥是「愚蠢無補於事的策略」，並非「認真地考慮減少溫室氣體排放」。
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何謂衣物共享服務？

日航表示，旅客可以在旅行前預訂服裝，並可租用最多兩星期。

預訂的服裝會被送到旅客入住的酒店，旅行結束時在酒店歸還。
Screenshot showing online clothing rental process.
The Any Wear Anywhere service is being trialled by Japan Airlines (JAL ) and Sumitomo Corporation. Source: Supplied / Any Wear Anywhere
（日航和住友商事株式會社 (Sumitomo Corporation) 合作推出'Any Wear, Anywhere' 服裝租賃試驗計劃。Source: Supplied / Any Wear Anywhere）

日航稱此舉是為了在可持續發展日益受到重視之際，創造「環境價值」。 

這對環境真的有幫助嗎？

日航表示，此計劃可藉著減少載貨量來降低飛機的耗油量和排放。
有關計劃的宣傳指旅客可以「輕鬆減少碳足跡」。

該航空公司聲稱每減少10公斤行李，二氧化碳排放量就可減少7.5公斤，據稱這相當於78天不使用風筒。

日航表示會監察旅客托運行李重量的變化，並驗證飛機負載量減輕所減少的二氧化碳排放量。 

專家指「非認真地」減少碳排放

紐曼 (Peter Newman)是科廷大學（Curtin University）可持續發展學教授，也是跨政府氣候變化專家小組交通事務首席作者，他對此舉不以為然。

他對 SBS 新聞表示：「這並非認真地考慮減少溫室氣體排放。」

「可能是為了省錢，但這只是小打小鬧，不可能是減輕飛機負載量的認真策略。」

紐曼教授指出，全球的金融企業為項目集資前，越趨要求有經過認證的淨零策略。
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他認為，包括採礦業在內的多個行業都在採用可再生技術，但航空業卻落後於人。

他解釋說：「在陸路交通和城市方面，太陽能、電池和電動汽車在市場上佔主導地位，我們已經遠遠超越了這個階段，真正做到減少碳排放。」

「採礦公司亦正利用這些科技，推行一些認真的計劃，但航空和航運業卻遠遠落後。」

「他們必須嚴肅對待，否則便無法得到融資或面臨巨額罰款。世界不會再採取這樣愚蠢不切實際的策略。」

飛機對環境的破壞有多大？

根據國際能源機構 IEA（International Energy Agency)的數據，2022 年，航空業佔全球能源相關的二氧化碳排放量的 2%。

該機構表示，近幾十年來，此增長速度超過了鐵路、公路或航運。
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1990至2019年間，化石燃料燃燒中直接產生的二氧化碳排放量，以每年平均2.3%的速度增長，在新冠疫情期間大幅下降，但預料將迅速回升，並在2025年左右超過疫情前的水平。

2022 年，聯合國轄下旨在協助各國共享天空的機構 ，國際民用航空組織ICAO (Civil Aviation Organization) 通過一項目標，國際航空業到 2050 年實現淨零碳排放。
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Published 17 July 2023 12:05pm
By Jessica Bahr
Source: SBS
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