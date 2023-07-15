【你可能飲咗好多】世衞證實呢隻甜味劑可能致癌

要點： 阿斯巴甜在一些像可口可樂無糖汽水到Mars' 的 Extra 香口膠等產品中均有使用。

該物質如果依據已商定的食用水平上食用仍然是安全的。

有關決定是由世衛兩個獨立專家小組發出的。

據世界衛生組織（WHO）有聯繫的兩個組織宣稱，甜味劑「阿斯巴甜」是一種「可能致癌的物質」，但如果依據已商定的食用水平上食用仍然是安全的。其中一個專家小組負責研究某種物質是否有任何證據顯示具有潛在的危險，而另一個專家小組則評估該物質在實際上造成的現實風險有多大。





阿斯巴甜是世界上最受歡迎的代糖之一，一些像可口可樂無糖汽水及Mars' 的 Extra 香口膠等產品中均有使用。





世衛組織的營養學負責人布蘭卡（Francesco Branca）在周五（14／7）宣布這消息之前的記者會上，試圖幫助消費者理解這些看似矛盾的聲明，特別是那些使用代糖的人士。





布蘭卡說：『如果消費者要選擇是喝使用代糖的可樂還是使用普通糖的可樂的話，我認為應該考慮第三個選擇，便是喝水。』





總部位於里昂的國際癌症研究機構（IARC）在周五較早時宣布首份關於該添加劑的聲明中表示，阿斯巴甜是一種「可能致癌的物質」。





而該組織對這種物質的分類意味著只有有限的證據顯示某種物質會導致癌症。





研究員並沒有考慮到一個人需要攝入多少才會有風險，而這點則是由世衛和糧食及總部位於日內瓦的農業組織（FAO）食品添加劑聯合委員會（JECFA）的獨立專家組負責研究的。





在進行全面審查後，該委員會於周五表示，沒有足夠證據顯示阿斯巴甜會造成危險，並繼續建議消費者可以將阿斯巴甜的攝入量控制在每天每公斤40 毫克以下這個水平。





偶爾食用會帶來風險嗎？





有關方面是在 1981 年首次設定以上的攝入量水平，而世界各地的監管機構對民眾亦發出類似的指引。





不過，數名並沒有參與有關審查的科學家表示，將阿斯巴甜與癌症聯繫起來的證據很薄弱。





食品和飲料行業協會表示，有關決定亦顯示阿斯巴甜是安全的，對於想要減少飲食中糖分的消費者來說是一個不錯的選擇。





世衛表示，現有的使用水平意味著，例如體重在 60 至 70 公斤之間的人士每天必須喝超過 9 至 14 罐汽水才能超過限量。 而這是根據飲料中阿斯巴甜的平均含量計算。





布蘭卡說：『我們的研究結果顯示，消費會偶爾食用這種物質會（對其身體）構成風險。』





他又表示，世衛組織並不是要求商界人士要完全從其產品中去除阿斯巴甜，而是呼籲製造商和消費者保持適度。 同時，世衛在今年較早前曾經表示，沒有證據顯示使用代糖是有助於控制體重，但業界人士卻對此存在爭議。





布蘭卡說：『我們已經提醒大家要注意。』





6 月時有報道稱，國際癌症研究機構將阿斯巴甜與蘆薈提取物和傳統亞洲泡菜一起列為 2B 類「可能的致癌物」。





該機構的專家組於周五表示，他們的審查結果，是基於美國和歐洲的三項對人體的研究，這些研究顯示，其中一種肝癌是與攝入甜味劑之間存在關係， 亦是在2016 年首次發表的同類型研究。





不過，該報告亦稱，相關研究亦存在爭議，因為早期對動物研究的證據有限是其中一個因素。 國際癌症研究機構還表示，亦有一些有限的證據顯示阿斯巴甜具有一些與癌症相關的化學特性。





國際癌症研究機構專題著作署理負責人舒鮑爾-貝里根 (Mary Schubauer-Berigan) 博士表示：『我們認為，這實際上是呼籲研究界更好地澄清和理解食用阿斯巴甜可能會不會致癌。』





國際飲料協會理事會執行董事洛特曼（Kate Loatman）表示，世衛的結論「再次確認阿斯巴甜是安全的」。



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