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【電子煙無害？】新研究：電子煙檢出重金屬和致癌物 幼兒可致死

以為電子煙不同於傳統煙草產品，更無害？澳洲有關機構近日對 17 種廣泛出售的電子煙液進行化學檢測，驗出其中有不少有害物質。

A man uses a vaping product.

在昆洲銷售的電子煙產品中檢測出有毒重金屬和致癌物質。 Source: AAP

要點：
  • 有關機構對17種電子煙的煙液進行檢測，至少發現 10 種有毒物質;
  • 昆州州長帕拉謝伊（Annastacia Palaszczuk）表示，這些發現打破大家認為電子煙無害的想法；
  • 部分電子煙產品中的尼古丁含量高達 47000毫克/千克。
一項昆州政府研究發現，該州零售商出售的電子煙產品中含有尼古丁、砷和鉛等化學物質。

最新的檢測發現，市面上廣泛使用的電子煙產品被發現含有有毒重金屬、致癌物質和尼古丁。

昆州衛生與環境委員會（Queensland's Health and Environment Committee ）對該州零售商提供的 17 種電子煙液進行化學成分檢測。

所有樣本均被檢測出了砷、鉛、汞、鎳、鉻、銻和鎳等有毒重金屬，以及已知的致癌物質如甲醛。

澳洲醫學會（Australian Medical Association ）昆州分會主席布爾頓（Maria Boulton）博士表示，儘管這項研究沒有取得新突破，但任何有助於監管機構和政府對電子煙採取行動的舉措都是積極的。

上周六（5月27日），她在接受布里斯本 4BC 電台採訪時表示：「我認為已經有了明確答案，實際上這些信息已經足以證明這些物質是危險的。」
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她說：「如果幼兒接觸到電子煙並攝入其中液體，他們可能會因此死亡。」

檢測中的所有樣本都含有尼古丁，儘管昆州法律要求含尼古丁的電子煙產品需要憑處方才能獲得。

樣本中的尼古丁含量從微量水平（小於200毫克/千克）到47000毫克/千克不等。

處方電子煙產品的尼古丁含量可高達 10萬毫克/千克。

今年 5 月初，澳洲聯邦政府宣佈將禁止所有電子煙產品，由醫療專業人員開的處方除外。
昆州衛生廳長芬蒂曼（Shannon Fentiman）表示，考慮到電子煙產品在年輕人中越來越受歡迎，這項結果令人震驚。

她在一份聲明中表示：「這些結果明確表明，電子煙產品內含的物質極其危險。」

上周，昆州政府通過了一項法案，加強對煙和電子煙使用的控制，包括對銷售或存儲非法煙草實施更加嚴厲的處罰。

昆州州長帕拉謝伊表示，檢測結果令人震驚。
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她在一份声明中说：“有些人可能会认为吸食电子烟比吸烟安全，甚至认为无害。”

「檢測結果應該讓那些人重新考慮。」

該研究並未顯示電子煙相對於吸煙的安全性。

布爾頓博士表示，重點是吸煙者能夠獲得補貼，能夠長期去看全科醫生，去討論戒煙選擇。

「當我們和某些人談論戒煙時，電子煙不是第一道或第二道防線」她說。

布爾頓表示，煙草行業曾向藥劑師發送電郵，向他們提供回扣，如果他們推薦顧客到醫生處尋求尼古丁電子煙處方。
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Published 30 May 2023 12:03pm
Source: AAP
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