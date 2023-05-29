【驚!】威尼斯運河水突變熒光綠

威尼斯運河部分河道變成螢光綠顏色，外界估計可能是環保組織的抗議行動之一，當局正在收集樣本並召開緊急會議。

Italy Venice Grand Canal

威尼斯運河水突變熒光綠色。 Source: AAP / Luigi Costantini

威尼斯大運河的一段河道在周日變成螢光綠顏色，警方已展開調查，外界猜測這是環保組織的抗議行動之一。

船夫在泛著磷光的水中划船，而遊客則從里阿爾托橋（Rialto Bridge）上和沿著運河，拍攝綠色河水的照片。

威尼托大區主席 Luca Zaia 在推特(Twitter)上發文表示，綠色河水首先是由當地居民發現的，「省長已召集警方緊急會面，調查液體的來源」。

意大利消防部門表示，正在幫助地區環保局採集樣本進行檢測。
這並非大運河第一次變綠色。

1968 年，阿根廷藝術家 Nicolas Garcia Uriburu ，在第 34 屆威尼斯雙年展期間，用熒光染料將威尼斯大運河的水染成綠色，以宣揚生態意識。
意大利環保組織早前走進意大利羅馬有「許願池」別號的名勝特雷維噴泉（Trevi Fountain），並將木炭溶液倒進池裏，令池水染成黑色，以抗議政府發出化石燃料公共補貼。

不過，這次還沒有組織為威尼斯運河的水變綠負責。

當地日報 La Nuova Venezia 稱，警方正在調查有關事件是否為關注氣候變化抗議人士的行為。

地區環境保護機構已收到受影響水域的樣本，並正在確定改變其顏色的物質。
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Published 29 May 2023 11:27am
By Hiu Ching Lam
Source: Reuters
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