【垃圾唔好亂抌】維州推出「舊瓶回收計劃」每個換1毫

維州人期待而久的回收計劃，終於推出。從今年11月起，屋企的舊瓶不要亂掉了！
維州政府推出，計劃將獎勵維州人，退回每個符合條件的罐、紙箱和空瓶將可獲得 1毫（10 cents）退款，作為改革維州廢物和回收系統的重要項目之一。
CDS Vic 計劃目的通過以下方式為社區、環境和經濟提供共享利益：
· 更有效的回收方式
· 減少浪費，把舊容器變成新容器
· 減少垃圾量，目標減少一半
· 提供數百個新工作崗位和經濟機會
· 一個更清潔更環保的維州
計劃如何運作？
· 將空的容器退回至退款收集點。
「舊瓶回收計劃」（Container Deposit Scheme）計劃運作流程。 Credit: www.vic.gov.au
· 維州全州將設600多個回收點，居民可選擇到方便的回收點。
· 退回每個符合條件的容器，可獲1毫（10 cents）退款，亦可選擇捐贈給參與的慈善機構、社區團體、環保團體、教育組織等。
· 退回的容器將重獲新生，被回收並再製造成新產品，免於送到垃圾堆填區。
什麼容器符合退款條件？
CDS Vic 針對最常變成垃圾，家庭經常消費的飲料容器。包括塑料飲料瓶、玻璃啤酒瓶、酒類罐裝飲料，小果汁盒。
符合條件的容器：
· 非濃縮果汁或蔬菜汁 Non-concentrated fruit or vegetable juice
· 調味牛奶 Flavoured milk
· 啤酒 Beer
· 汽水 Soft drink
· 混合烈酒 Mixed spirits
不符合條件的容器：
符合回收條件的容器。 Credit: www.vic.gov.au
· 玻璃酒瓶 Glass wine bottles / Glass spirit bottles
· 1升以上的果汁瓶 Juice bottles over 1 litre
· 甜酒瓶 Cordial bottles
· 牛奶（調味牛奶除外） Milk (other than flavoured milk)
· 濃縮果汁或蔬菜汁 Concentrated fruit or vegetable juice
· 保健品汁 Health tonics
CDS Vic 計劃將由 VicReturn 協調和不同的網絡運營商運營。VicReturn 負責協調計劃，而Return-it、TOMRA Cleanaway 和 Visy 將會是網絡的運營商。
不符合回收條件的容器。 Credit: www.vic.gov.au
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