【報稅要注意！】今年在家工作稅務減免有改 千祈唔好亂咁報

研究亦顯示，有七分之一的澳洲人，即大約是300 萬人會使用有關退款來支付其家庭開支，而百分之 5 的人會將之用於房貸還款。





Finder 的理財專家派克（Rebecca Pike）表示，生活成本開支飆升，引發國民依靠退稅的款項來支付開支費用，並造成過度依賴這些退稅的問題。





派克說：『如果你是等待你的退稅來拯救你，你是可能生活在入不敷支的情況之下。』





研究又發現，有超過三分之一（36%）的澳洲人，即大約 730 萬人計劃將退稅的款項儲蓄起來。





不過，派克認為，大家還可以考慮將退款使用在其他方面，來增加你的經濟收入。





根據 Finder 的數據發現，現時澳洲國民的平均退稅款項約為 2,900元，這相當於在這個納稅時候，會有達 208 億元的退稅款項。





派克說：『如果你今年獲得退稅，可能會很想把它用盡。』





『但如果你有策略地將款項進行投資，你可能會在未來幾年獲得一些額外的收入。例如將款項存入一些高收益的儲蓄賬戶或開始進行投資以積累財富。』





數據亦指出，有百分之4的人表示會將款項來償還信用卡的債務，只有百分之 5 的人計劃用這筆錢去度假和只有百分之3 的人計劃用來購物。





一名稅務代理人查普曼說，納稅人不應該只是依靠稅務局（ATO）預先填寫的數據來獲取最高的退稅，因為許多第三方的資料要等到 7 月甚至是 8 月才會上傳有關資料到稅務局的網站。





查普曼敦促澳洲人要使用自己的薪金通知書，而不是僅僅依賴稅局的數據，因為確保信息正確的法律責任是在於個人身上。





另外，今年稅務局亦徹底改革了納稅人申請在家工作的退稅方式，就是引入了一種更精簡的「固定稅率法」（fixed rate method） ，以取代在疫情期間首次引入的」「折衷法」（shortcut method）。





在2021-22 年， 有近 500 萬人申請了在家工作的稅務減免。 而前一個年度，申請在家工作的稅務減免額亦達為 41.4 億元，平均約為 830 元。





對於從 2022 年 7 月 1 日起，在家工作每小時可以申請稅務減免是每小時 6毫7仙，比每小時 5毫2 仙的標準費率有所增加。





但大家需要對此作非常詳細的記錄，否則他們則不能用此方法扣稅。大家亦必須在工作時保留紀錄，因為稅局是不會接納在工作之後追溯有關工作紀錄的資料。





不過，若報稅人是有填寫工作時間表（time sheets）或是有工作編更表（roster）的話，他們是可以使用這些作為他們在家工作的證據。





另外，新的固定費率扣稅方法已經包括使用手機和互聯網，因此報稅人是不能再申請手機和互聯網的其他扣稅。





不過，新的每小時6毫7仙的方法並不包括辦公傢俱，所以納稅人是可以將家庭辦公傢俱作為其中一項扣稅的項目。



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