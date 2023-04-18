【難難難！】國家殘障保險計劃漏洞多 政府誓言要改革

反對黨領袖達頓（ Peter Dutton） 因為前原住民事務發言人李瑟辭去有關職務及內政事務發言人安德路絲決定不會再競逐下屆大選和退出自由黨前排議員的席位後，被迫要更換他的內閣。而他亦於昨天公布新的內閣成員。





其中包括兩名原住民女議員，一位是反對原住民之聲入憲的普萊斯（ Jacinta Nampijinpa Price）， 她將會代替李瑟成為原住民事務發言人。 達頓形容對方係一名戰士， 而她加入國會是少於一年的時間。而國家黨領袖利特爾波特（David Littleproud ）將普萊斯的晉升形容為是該黨「值得驕傲的一天」，並表示將會令影子內閣中的女性代表比例達到百分之50。





至於另一名原住民女議員里德爾（ Kerryne Liddle）則會出任兒童保護及家庭暴力事務發言人。安德路絲早前其實亦曾批評過國會中女性的待遇，但她表示，她的繼任者是否由女性擔任是「黨內的事情」。





另外，安德路絲亦表示，她不支持工黨所提出的原住民之聲入憲公投的措辭，但她並不會參與反對公投的活動。至於安德路絲的內政事務發言人一職就會由國會情報及保安聯合委員會的參議員帕特森（James Paterson）擔任。





另一方面，聯邦政府服務部長索頓（Bill Shorten）昨天亦在全國新聞俱樂部的講話中，表示國家殘障保險計劃（N-D-I-S）已經迷失了方向， 而政府將會對計劃進行改革。





10 年前由吉拉德工黨政府成立的國家殘障保險計劃，現時正幫助超過 50 萬名澳洲人，而索頓亦是當時建構這個計劃的其中一名人士，他說，要讓計劃發揮其潛力，必須重新開始進行改革。由於預計該計劃所耗資的金錢，將由今年的接近 360 億元增加至 2026 年的 500 億元，開支費用比醫療保險計劃Medicare加上長者護理計劃開支的總和還要高，並成為聯邦財案中最大的一項開支，而且需求只會不斷增加，預計到 2032 年， 將會有超過 100 萬人可以從中獲得支持。因此更令人擔憂在財政緊絀的情況下，究竟這個計劃是否仍然可以持續。





不過，索頓表示，他將提議採用六管齊下的方法來改善有關計劃，包括增加工作人員、轉向長期護理計劃、更好地支持有關人士可以獨立生活、更多主流群體的支持以及控制不斷上升的成本和欺詐行為。現時，已經有一個工作小組正在調查計劃中近3 億元有問題的申請。而索頓亦將有關問題的責任歸咎於前兩黨聯盟政府的疏忽管理。





不過，反對黨領袖達頓則回應說，索頓是該計劃的設計師。如果有任何缺陷，那麼索頓就必須解釋他為什麼以這種方式設計該計劃。而他表示，反對黨是願意支持政府對計劃的合理改革，使該計劃更容易負擔。





同時，工黨政府亦希望讓該計劃能夠更容易申請得到，特別是原住民和有移民背景的人士，因為他們是弱勢一群， 而減少這些人士申請資助所面臨的障礙，亦是獨立審查的目標之一。原住民殘障人士網絡的行政總裁里菲斯 (Damian Griffis) 表示，澳洲有至少 60,000 名原住民殘障人士可能有資格參加該計劃。但他們並不清楚究竟他們是如何可以參與有關計劃並獲得支持，希望有關改革能夠讓他們的生活變得更好。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。





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