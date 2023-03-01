澳洲校園劇演員被拒進入一場所 她形容：「關乎尊嚴」

要點： 在繁忙的地點和活動中設置的感官室（sensory rooms）提供了一個平靜的空間；

這些空間為那些可能感到不知所措的人提供一個平靜的環境；

這些空間可以幫助自閉症患者和他們的家人參與活動。

對布萊克莫爾（Monique Blakemore）來說，感官室等設施對她的家人是否能夠參加活動至關重要。





布萊克莫爾女士、她的丈夫以及他們三個孩子中的兩個都是自閉症譜系患者。對他們來說，參加音樂會或體育比賽等活動往往是一種挑戰，需要提前計劃和準備。





她向 SBS 新聞記者表示，感官室是殘障人士通道的一個重要元素。這個設施可以幫助打破障礙，使自閉症患者能夠參加更多活動。





她說：「感官室是一個提供自我調節的絕佳方式，它們可以成為我們接觸世界的一個非常重要的方式，它有助於打破一些障礙，（讓我們）像其他人一樣成為世界的一部分。」





「殘障人士無障礙環境不僅僅是指相關的殘障通道，而是指我們所體驗到的社會環境。」



Monique Blakemore、她的丈夫和他們的兩個兒子都是自閉症譜系患者。 Source: Supplied / Monique Blakemore

感官室是甚麼？

感官室是一個受控制、經過特殊設計的空間，旨在提供適應感官需求的支持和資源。





感官室及類似空間通常會有一個平靜的環境，包括不同的燈光、聲音和可觸摸的物品。





自閉症譜系的人經常使用這類空間，它們通常會設置在學校或者大學、體育賽事、音樂會和娛樂場所、購物中心和博物館等環境中。





《心碎高中（Heartbreak High）》是澳洲的校園劇，該劇演員海登（Chloé Hayden）最近將關注重點放在了感官室上。





這位 25 歲，且患有自閉症和多動症的演員說，周五（2月24日）她在看哈利 · 斯泰爾斯（Harry Styles）演唱會前準備進入感官室時，漫威體育場（Marvel Stadium）的工作人員讓她感到自己不受歡迎。





她聲稱，他們拒絕她進入，因為她「看起來不夠像自閉症患者」。在網上說了她的挫折感後，海登補充說，她收到了50多個人的信息，他們也是「由於漫威體育場的對殘障人士的歧視而沒有獲允進入和獲得支持，被羞辱和傷害」。



她在推特上寫道：「進入感官室需要提供診斷文件，這是對殘障人士的羞辱；拒絕提供輪椅通道並嘲笑處於崩潰狀態的自閉症患者，這是完全徹底的b******。」





「這不是關於包容的問題，這是關乎人的尊嚴。」





漫威體育場在周一（2月27日）就此問題發表聲明，表示：「它對聽說一些觀眾在進入感官室方面遇到問題感到 『非常抱歉』」，它補充說，當斯泰爾斯在周五和周六演出時，感官室已經滿座。





它說，作為體育場擴建的一部分，一個新的感官室將會增加，該重建計劃將於今年完成。





漫威體育場的聲明說：「雖然我們在重大活動中有時會遇到滿員的問題，但我們仍然致力於為所有需要尋找安靜場所的觀眾提供積極和關愛的體驗，我們對周末造成的傷害和不便向觀眾誠摯地道歉。」



它們為甚麼如此重要？

澳洲自閉症意識組織的負責人赫利（Nicole Hurley）說，這些設施為可能感到不知所措的人提供了一個平靜的空間。





她說：「感官室或感官空間是一個互動空間，旨在幫助那些可能在該環境中不知所措的人。 」





「它的真正目的是幫助個人創造一個平靜而有吸引力的空間，以進行自我調節、互動以及放鬆。」





赫利女士的兒子屬於自閉症譜系，她說這些空間在澳洲仍然相對罕見。





她說：「並不是所有的地方都有感官室，它們仍然相當罕見，所以我們希望看到更多的感官室出現。」





她說：「我看到做得非常好的場館是有一個感官室的地圖，這樣就可以知道哪些地方更適合去；同時，你可能製定一個計劃，了解可以參與活動的地方或希望避免去的地方......即便你真的不知所措了，你也可以知道退到哪裡。」



赫爾利 (Nicole Hurley) 說，感官室和空間的設計需要與需要它們的人協商，包括她的兒子雨果 (Hugo)。 Source: Supplied / Nicole Hurley 根據澳洲自閉症協會 (Autism Spectrum Australia)，大約每70人中就有一人在自閉症譜系中，而 69%至 95% 的自閉症譜系患者有非典型的感覺處理。





非典型感覺處理影響個人處理他們通過感官接受的信息的方式，並可能使他們難以參加大型活動。





布萊克莫爾女士說，參加音樂會等活動對她的感官系統是一種「攻擊」。



她說：「有很多人，有很多不同的噪音，我們會發現真的很難屏蔽掉這些背景噪音。」





「它可以創造出這樣一個處境，你不能在哪裡，這是對我們感官系統的攻擊。」





在她看來，包容性的空間和明確的無障礙信息可以使一切變得不同。





「如果看到世界有意願讓我們在哪裡，並且更加歡迎我們，那就太好了。」



2019年，前紐卡斯爾噴氣機隊（Newcastle Jets）前鋒謝潑德（Kaine Sheppard）在球隊的主場館建立了 A 級聯賽的第一個感官室，房間裡配備了降噪耳機、藝術材料和玩具。隨後，同為 A 級聯賽的墨爾本城俱樂部也設立了感官室。





AFL 和 NRL 的其他職業球隊也紛紛效仿，提供感官空間和 「放鬆區」，讓觀眾可以遠離嘈雜的人群現場觀看比賽。







