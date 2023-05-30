大行利用「漏洞」向某些行業提供數十億貸款惹關注

要點： 澳洲四大銀行被指控無視巴黎氣候目標而為化石燃料提供70 億元的貸款。

漏洞容許為企業間接提供煤炭、石油和天然氣項目融資。

銀行因漂綠行為而受抨擊，並被敦促披露化石燃料貸款詳情。

儘管澳洲四大銀行均支持巴黎氣候目標，但被指控在過去兩年為化石燃料的擴張提供逾 70 億元資金。





環保組織「巿場力量」(Market Forces) 表示，自全球巴黎協定在七年前簽訂以來，澳新銀行、國民銀行、聯邦銀行和西太平洋銀行已向煤炭、石油和天然氣公司提供了 575 億元的融資。





該組織的分析顯示，大行一直在利用本身限制向化石燃料提供貸款的漏洞。



雖然銀行有現行規定阻止他們直接為新的化石燃料項目融資，但仍然可為建設此類項目的公司間接提供企業融資。





自 2016 年以來，近七成的化石燃料貸款都是以這種方式提供的。





國民銀行在氣候行動方面作為「全澳最倒退的銀行」，促使已退休的雪梨軟件工程師馮恩 (Hugh Vaughan) 將他的業務轉移到其他地方。



他說：「很明顯，我們的銀行系統並無反映民眾對化石燃料的關注，這情況已經有一段時間了。」





馮恩指，利用漏洞向化石燃料公司提供貸款，與漂綠和操縱無異。





他打算將資金從四大銀行轉移出去。



「巿場力量」的署理行政總裁范德保 (Will van de Pol) 表示，大行需要向客戶坦白有關化石燃料貸款一事。





他說：「四大行通過資助像 Santos、Woodside 和 Whitehaven Coal 這些破壞氣候的企業，使全球暖化情況惡化。」



