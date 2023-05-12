【或涉虛假說明】你以為的竹製品其實不環保

本文重點 • 在澳洲被標記為「竹子」的紡織物料，最準確的描述應為「源自竹子」。

• 我們需要以化學品來分解竹纖維，過程中會產生黏膠纖維（Viscose）。

• 分解後，竹纖維便不再有防紫外線或抗微生物的特性。

竹纖維紡織品在過去十年中迅速流行，現在很多產品包括床單、枕頭、尿布和衣服，都是由這種快速生長的植物所製成。





為什麼人們選擇竹子？或許我們認為這是一種更可持續的產品、對環境更好。然後，事實卻不一定如此。





多名紡織品專家們，包括兩位接受 SBS 新聞訪問的專家，都將近年來以含竹紡織品的行銷手法，描述為「漂綠行為」（greenwashing），又指此等宣傳行銷對企業來說，是「有利可圖」的。





雖然竹子確實生長迅速並可再生，但含竹紡織品的生產卻是另一個複雜故事。





某些類型的竹子可以在不到兩個月的時間內從小芽長成一棵大樹。 Source: Getty / Auscape/Universal Images Group

竹纖維的別稱

皇家墨爾本理工大學（RMIT）時裝與紡織學院高級講師Rebecca Van Amber解釋，澳洲人在竹子方面被灌輸了一個迷思，然而大多數人都深信不疑。





「其實，你買的只是花俏的黏膠纖維。」





Rebecca Van Amber指出，當澳洲消費者購買標籤上註明「竹子」的紡織品時，他們購買的往往只是一種人造纖維，也稱為黏膠，而是黏膠通過使用含劇毒化學物質的過程中產生的。





「黏膠是最早被利用的一種半合成纖維。雖然它的確是由纖維素製成、並具有某些天然物質，但它的生產方式中涉及許多化學工序。」





Rebecca Van Amber說，製造黏膠纖維的前期工序類似於造紙 — 將木漿在液體中分解；但在紡織品的情況中，使用的液體是一種強烈的化學物質。





「然後工廠把這種紙漿通過噴絲板擠出，從而製造出一種可凝結的纖維。」





Rebecca Van Amber又指，真正由竹纖維製成的織物被稱為竹萊賽爾纖維（bamboo lyocell），其大部分產品均由一家獲其註冊商標的公司銷售。





她說，與含竹的黏膠纖維相比，竹萊賽爾纖維的銷量非常少，因為製造竹萊賽爾纖維的生產過程使其價格比較昂貴。



使用化學品的環境和健康問題

同樣為 RMIT 時裝與紡織學院講師的Saniyat Islam 也向SBS 新聞表示，他相信 99% 的澳洲人以為他們購買的東西是竹子，然而實際上卻只是竹子衍生的黏膠。





他說，用於製造粘膠的化學品包括「大量的硫酸、二硫化碳和氫氧化鈉」。





Saniyat Islam指出，許多這些運到澳洲的竹纖維黏膠紡織品，都是在中國、越南和印度等地生產。





「在這些國家，產品的可追溯性和透明度指數並沒有那麼高，資訊也較封閉。除非有像在拉納廣場（Rana Plaza）這樣的事故發生，否則外界通常很難知情，對吧？」





「拉納廣場」是孟加拉達卡的一家製衣廠，該廠使用了不合標準的材料建造，於 2013 年倒塌，造成 1100 多名工人喪生。





「此外，也有很多關於二硫化碳對生產工人的致命影響、和對消費者健康的長期隱憂的報告。」



大眾對紡織品的理解落差

Rebecca Van Amber解釋，由於商家在營銷中使用的綠竹筍和熊貓等圖片，許多消費者因而被誤導，將在澳洲商店出售的含竹紡織品與環保產品聯繫起來。



不少產品如枕頭、床單、布尿布和衣服都是用竹纖維製成。 Source: Getty / Chantalrouthier 「我們這一代人正面對這些知識領域的巨大斷層，人們不再知道如何縫紉，人們甚至不知道如何洗衣服。」





「當我們所有的紡織製造業都已離岸時，對紡織面料和材料的理解和知識，都會發生巨大的人才流失。」





Rebecca Van Amber又指，大家對此情況的研究也很少。





「因此，我認為我們不能苛求普通消費者，他們很多可能甚至不知道不同類型纖維之間的區別、或者針織和機織之間的區別、不知道纖維與紗線和線之間的區別、製造過程的複雜性和細微差別等等。」





Saniyat Islam則表示，政府應確保商家的產品標籤標準能更準確。





「我們需要準確有效、適當的標籤。」





他指出，歐盟和美國已經收緊標籤要求，標籤上必須註明是「竹黏膠」而不是「竹子」。





他說，在澳洲，銷售竹黏膠產品的人也聲稱這些產品提供了與真正的竹子相近的優點，例如防紫外線或抗菌特性。





「商人們聲稱他們產品的紫外線防護等級很高、或類似的宣傳，這完全只是『漂綠行為』。」





「竹子經過浸泡在酸性化學液體中，被溶解和再生成為纖維，在這過程後，竹子原來的這種特性已經被破壞。」



澳洲競爭及消費者公署（ACCC）發言人表示，他們無法透露收到了多少有關相關投訴，但表明企業提出虛假或誤導性聲明是違法行為。





發言人強調，「這包括虛假陳述，指產品具有特定成分，或產品具有特定屬性。」





ACCC 最近研究線上的澳洲商家的「漂綠行為」，並發現「有關行為」涉及紡織品和服裝的的比例甚高。



選購涉及纖維產品時的考慮要素

Rebecca Van Amber重申，她並非要「妖魔化」任何特定的纖維類型。她指，每種纖維都有其用途，只是大眾需要準確了解他們正在選購的產品，這非常重要。





她也指出，整體而言，黏膠製品在某些情況下可能是更好的選擇。





「至少它不像其他黏膠纖維或人造絲，需要通過開發原始森林來生產，而我們知道這種情況仍在每日發生。」





同時，雖然竹子被認為是一種可持續的作物，但它並非沒有問題。





如同棕櫚油一樣，竹子是單一栽培的，一個地區只能種出單一物種。





「所以竹子不提供與森林相同的生物多樣性或動物棲息地，或同等的生態效益。」





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