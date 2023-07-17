「一哥」艾卡拉斯擊敗祖高域 首奪溫網男單冠軍

年僅20歲的艾卡拉斯在周日（7月16日）的溫網男單決賽中面對36歲的衛冕冠軍祖高域，在第一局一度因緊張而連失5球。他在扳回一城後，獲得觀眾鼓勵呼喊，但仍以1比6落敗。





但他在第二局開始恢復水準，一開始便兩球領先。祖高域後來居上，但遭遇了個人首次大滿貫在搶七決勝球上失利，以8比6落敗。





總共經過4小時42分鐘——打破溫網紀錄的長時間激戰，艾卡拉斯在最後三局以6比1、3比6和6比4逆轉勝出。這賽果令祖高域期望追平費達拿8次溫網冠軍、創造24個大滿貫紀錄、從而重奪「一哥」寶座，夢想破滅。



這是艾卡拉斯職業生涯第二個大滿貫冠軍。他在去年贏得美網，但當時祖高域因沒接種新冠疫苗而被禁止入境參賽。





這場巔峰對決吸引了眾多名人入場，包括英國的威廉王子伉儷和夏洛特公主、西班牙國王費利佩六世、荷里活巨星畢彼特（Brad Pitt）等。





擁有7個溫網冠軍頭銜的澳洲傳奇球手利華（Rod Laver）向新一代西班牙天王送上祝賀。他在社交平台表示：「恭喜你獲得首個溫布頓桂冠，艾卡拉斯。」





「你在這個夏天的草地上找到自己的步法，在與歷史最佳冠軍之一的祖高域的對抗中取得驚人成就。我相信你倆能創造更多巔峰對決。」



新王夢想成真

艾卡拉斯在賽後表示自己「夢想成真」：「作為20歲的男孩，能夠和自己項目的傳奇對決，我真的很自豪。」





他對祖高域說：「我從你開始看網球。自我出生開始，你一直在贏得錦標。」





祖高域雖一直保持微笑，但內心是何滋味只有自己知道。他向艾卡拉斯表示：「這是不同的故事，非常精彩。持之以恆，你就能在比賽結束時收穫良多。你值得勝利，恭喜。」





他又笑言：「可能在泥地或者硬地，而非草地上，我才能給你造成麻煩。」





而他向家人及球迷致謝時，激動灑淚。

