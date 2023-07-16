雲杜蘇娃爆冷溫網封后 查寶雅失意哭成淚人

整場賽事打了 80 分鐘。



查寶雅連續兩年「陪跑」，頒獎典禮上忍不住落淚。 Source: AAP / Dubreuil Corinne/ABACA 查寶雅連續兩年成為溫布頓亞軍，她背負非洲裔和穆斯林的身份，給自己造成很大的壓力，結果在頒獎禮上痛哭，表示今次輸掉與雲杜蘇娃交鋒的這場決賽，是她球員生涯中最難受的一次。





這次奪冠，是雲杜蘇娃生涯中首座大滿貫賽冠軍，她賽後被問及丈夫 Stepan Simek 在場中一向保持冷靜，甚少露出心裡感受，但昨天卻表現出心情激動。





雲杜蘇娃說，她的丈夫一向甚少表露他的內心感受，昨天應該是她 8 年多以來首次看到他哭了。



雲杜蘇娃 (左二) 贏得比賽後，去到家人坐的地方擁抱在一起，她的丈夫 (右一) 罕有露出激動的心情。 Source: AAP / Alberto Pezzali

他一直保持微笑，但當我贏了攀上了家人和教練坐的地方時，我察覺到他哭了，之後我再見他時，他哭得很厲害呢。這是 8 年多以來我首次見到他哭。阿...在我們的結婚的那天，他應該也哭了... 但 8 年多來就只哭了這麼多次... 雲杜蘇娃

至於男單冠軍爭奪戰，在英國夏令事間今天下午 2 時，也即是澳洲東岸時間今晚 11 點上演，由男單頭號種子西班牙的 Carlos Alcaraz 面對 2 號種子塞爾維亞的祖高域。



