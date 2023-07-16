腦科名醫張正賢拒專業失德裁定 擬赴華繼續執業

雪梨著名腦外科醫生張正賢（Charlie Teo）年前被指專業操守不符合要求，而被新州醫療保健投訴委員會（Health Care Complaints Commission）調查。





經過多次聽證會後，委員會上周裁定他在為兩名高危病人做手術時，採取「相當試驗性」的態度，最終手術失敗，因此下令警戒及在其專業註冊加上限制條件。





張正賢接受《每日電訊報》專訪時表示，他對裁決結果感到傷心，但不意外。他否認自己的手術未獲得同意或對患者缺乏同理心：「他們指責我沒有確保病人知道手術風險，可是他們已被其他醫生告知『風險太高了，你會死的』。」





儘管他強調自己所有工作都符合本地及國際標準，但不會把裁決訴諸法庭。「我可以上訴，我覺得會贏。他們不會證明到合理疑點，因為根本不是事實。但我不確定我還有力氣去上訴，而且我也沒錢。」





自2021年10月以來，他已被限制必須在得到資深醫生同意，才能進行手術。「我兩年沒工開，沒收入。我的聲譽已被毀。」



張正賢在訪問中透露，他會改赴中國，繼續拯救生命。「我已獲特批在中國的3間醫院（進行手術）。」





「事實是我在這裡（澳洲）已被釘在十字架上，這決定不會改變，因此我會去那裡（中國），幫忙檢查設備、確保它們做好，他們剛為我增添了磁共振成像（MRI）機器。」





他表示，已獲中方承諾，工作期間可以繼續去歐洲和東南亞接那些需要其專業的高危手術。





但他對無法繼續為自己國家服務感到傷心。「沒人不為那兩個家庭感到悲痛，但當時兩名患者都已病入膏肓，並且決心對抗病魔。剝奪澳洲人自主決定治療選擇的行為，堪稱犯罪。」





他形容委員會的裁決發出了一個訊號，就是任何持不同意見的醫生，都會「受到傳媒和保守同事的審判」，不敢再接受高危手術。



