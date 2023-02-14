腦外科醫生張正賢 (Charlie Teo) 專業操守聽證會昨日兩人作供

Neurosurgeon Charlie Teo speaks to media in Sydney, Tuesday, February 14, 2023.

雪梨華裔腦外科醫生張正賢 (Charlie Teo) 在 2 月 14 日出席聽證會前，與在場的傳媒會談。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI

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一個針對雪梨華裔腦外科醫生張正賢 (Charlie Teo) 專業操守的聽證會，昨日(星期一)已開始，聽證會為期 5 天，屆時證人會輪流出席作供。

這個聽證會由新州醫療保健投訴委員會 (Health Care Complaints Commission,簡稱 HCCC) 設立。代表 HCCC 的資深律師，是 Kate Richardson，至於代表張正賢的大律師，是 Matthew Hutchings。
Neurosurgeon Charlie Teo (left) and his fiancee Traci Griffiths arrive for an inquiry, in Sydney, Tuesday, February 14, 2023.
張正賢 (左) 於 2023 年 2 月 14 日與未婚妻 Traci Griffiths 聯袂出席聽證會。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI
據 Kate Richardson 表示，如果證實到張正賢的專業操守出現問題的話，委員會希望能對他作出譴責，和在他的執業牌照上，附加一些限制條件。

昨日有兩位證人作供，他們主要投訴當其他專科醫生認為他們的親人無藥可救之時，張正賢給予他們家人一個假希望。

第一位證人來自珀斯，他表示妻子於 2018 年 9 月確診第 4 期膠質母細胞瘤 (glioblastoma)，這腫腦瘤非常具侵略性，並已延伸至鄰近的腦組織。

珀斯的腦外科醫生 Christopher Lind 教授預計她可以存活 12 至 18 個月。他建議不需開刀，因為這不僅會是徒然，還會增加其風險。

但當他們尋求張正賢醫生協助時，張表示，證人的妻子能見到她當年年僅 6 歲的兒子慶祝 18 歲生日。

於是他們決定姑且一試，但她在接受過手術之後，便變成了植物人，並於數個月之後死去。

該證人接受律師盤問時，否認張正賢向他們全面解釋過有關手術的風險。對於有指張醫生曾叫他的太太在接受手術前回去珀斯看看孩子，因為也許她手術後便沒有這個機會，證人表示張醫生從未有說過這些話。
Australian former international cricketer Steve Waugh awaits the arrival of neurosurgeon Charlie Teo in Sydney, Monday, February 13, 2023.
澳洲前國家板球隊隊長 Steve Waugh 周一提早到場支持張正賢醫生。 Credit: BIANCA DE MARCHI
另一方面，張正賢周末曾向一些知名的支持者發出短訊和電郵，結果昨日有數十為支持者到場為他打氣，包括前澳洲國家板球隊隊長 Stephen Waugh 和太太 Lynette、知名拳擊手 Anthony Mundine 等到場為他打氣。

張正賢現年 65 歲，畢業於新南威爾士大學醫學系。

有關詳情，請收聽溫楚良和蔡苡雯的報導。
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