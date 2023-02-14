腦外科醫生張正賢 (Charlie Teo) 專業操守聽證會昨日兩人作供

這個聽證會由新州醫療保健投訴委員會 (Health Care Complaints Commission,簡稱 HCCC) 設立。代表 HCCC 的資深律師，是 Kate Richardson，至於代表張正賢的大律師，是 Matthew Hutchings。



張正賢 (左) 於 2023 年 2 月 14 日與未婚妻 Traci Griffiths 聯袂出席聽證會。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI 據 Kate Richardson 表示，如果證實到張正賢的專業操守出現問題的話，委員會希望能對他作出譴責，和在他的執業牌照上，附加一些限制條件。





昨日有兩位證人作供，他們主要投訴當其他專科醫生認為他們的親人無藥可救之時，張正賢給予他們家人一個假希望。





第一位證人來自珀斯，他表示妻子於 2018 年 9 月確診第 4 期膠質母細胞瘤 (glioblastoma)，這腫腦瘤非常具侵略性，並已延伸至鄰近的腦組織。





珀斯的腦外科醫生 Christopher Lind 教授預計她可以存活 12 至 18 個月。他建議不需開刀，因為這不僅會是徒然，還會增加其風險。





但當他們尋求張正賢醫生協助時，張表示，證人的妻子能見到她當年年僅 6 歲的兒子慶祝 18 歲生日。





於是他們決定姑且一試，但她在接受過手術之後，便變成了植物人，並於數個月之後死去。





該證人接受律師盤問時，否認張正賢向他們全面解釋過有關手術的風險。對於有指張醫生曾叫他的太太在接受手術前回去珀斯看看孩子，因為也許她手術後便沒有這個機會，證人表示張醫生從未有說過這些話。



澳洲前國家板球隊隊長 Steve Waugh 周一提早到場支持張正賢醫生。 Credit: BIANCA DE MARCHI 另一方面，張正賢周末曾向一些知名的支持者發出短訊和電郵，結果昨日有數十為支持者到場為他打氣，包括前澳洲國家板球隊隊長 Stephen Waugh 和太太 Lynette、知名拳擊手 Anthony Mundine 等到場為他打氣。





張正賢現年 65 歲，畢業於新南威爾士大學醫學系。



