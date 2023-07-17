新州政府「急轉軚」令超速罰款額銳減八成

新數據顯示，新州政府透過流動測速相機發出的超速駕駛罰款通知，罰款金額出現大幅下跌，較一年前銳減八成。

One of six mobile speed camera units to be deployed across NSW from July 19, Sydney, Saturday, July 10, 2010. The units will be covert, cheaper to operate and more effective than fixed units, says the state government. (AAP Image/Vincent Morello) NO ARCHI

流動測速相機警告牌。 Source: AAP / Vincent Morello

此前，政府重新安裝早前被拆除的流動測速相機警告牌。數據顯示，當局因流動測速相機偵測到的超速駕駛行為而發出的罰款通知書，總罰款金額在一年內銳減 74%，令新州駕駛者得以從中「節省」6,100 萬元的罰款。

新州稅收局 (Revenue NSW) 的數據顯示，2021-22 年財政年度，單計透過流動測速相機所發出的罰款通知書，新州政府已收取 8,240 萬元的罰款。但在 2022-23 年財政年度，有關金額大幅減少至 2,130 萬元。

前政府是在 2020 年移除流動測速相機的警告牌，令有關的罰款金額在一年來激增了超過一倍。而不少人更形容有關舉動為「賺錢工具」。
更多內容

【測速相機政策急轉軚】新州政府「聽民意」撤回具爭議性決定

政府遂於 2022 年決定重新安裝測速相機警告牌，但其中 148 輛新設車輛無法安裝警告牌而被迫推遲有關計劃。

有關計劃終於在 2023 年 4 月，此後兩個月透過流動測速相機發出的罰款宗數為 6,650 宗、合共罰款 140 萬元，相反去年同期則發出 55,387 張罰款通知書、罰款合共 980 萬元。

在 2022 年 5 至 6 月，每 331 輛駛經流動測速相機的汽車，就有一輛被偵測到超速駕駛；2023 年同期，比率大幅減少至每 1,663 輛駛經汽車才有一輛被發現超速。
收聽節目
15052023 Live CA image

澳洲道路死亡人數升 數據：與「全國道路安全戰略」越行越遠

SBS Chinese

15/05/202305:14
新州道路廳長格雷厄姆 (John Graham) 表示，拆除警告字牌的決定令駕駛者「付上代價」，而有關決定從來就不應被作出。

他說：「違規率大幅下跌。足以證明，如果你為駕駛者提供清晰的警告牌，他們就能迅速作出反應，從而改善這些位置的道路安全。」

「超速駕駛是我們 (新州) 道路上的最致命殺手，佔 2022 年整體道路死亡率接近 41%，因此任何可以減慢駕駛者行車車速的做法都是正面的。」

「柯民思政府寧願駕駛者減速行駛，都不願他們在違規兩星期後才收到罰款通知書。」
更多內容

澳洲道路死亡人數升 數據：與「全國道路安全戰略」越行越遠

【小心駕駛】新州2022年道路死亡人數上升 4成事故緣於超速

【新州聖誕雙扣分】一項「無心之失」可令司機陷停牌邊緣

「P牌仔」被罰千八元 網民：唔夠嚴厲！

揸車用電話？全國罰則大比拼

瀏覽更多最新時事資訊，請登上

SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道

SBS 中文堅守

《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享
Published 17 July 2023 11:28am
By Winmas Yu
Source: SBS

Share this with family and friends