新州政府「急轉軚」令超速罰款額銳減八成

此前，政府重新安裝早前被拆除的流動測速相機警告牌。數據顯示，當局因流動測速相機偵測到的超速駕駛行為而發出的罰款通知書，總罰款金額在一年內銳減 74%，令新州駕駛者得以從中「節省」6,100 萬元的罰款。





新州稅收局 (Revenue NSW) 的數據顯示，2021-22 年財政年度，單計透過流動測速相機所發出的罰款通知書，新州政府已收取 8,240 萬元的罰款。但在 2022-23 年財政年度，有關金額大幅減少至 2,130 萬元。





前政府是在 2020 年移除流動測速相機的警告牌，令有關的罰款金額在一年來激增了超過一倍。而不少人更形容有關舉動為「賺錢工具」。



政府遂於 2022 年決定重新安裝測速相機警告牌，但其中 148 輛新設車輛無法安裝警告牌而被迫推遲有關計劃。





有關計劃終於在 2023 年 4 月，此後兩個月透過流動測速相機發出的罰款宗數為 6,650 宗、合共罰款 140 萬元，相反去年同期則發出 55,387 張罰款通知書、罰款合共 980 萬元。





在 2022 年 5 至 6 月，每 331 輛駛經流動測速相機的汽車，就有一輛被偵測到超速駕駛；2023 年同期，比率大幅減少至每 1,663 輛駛經汽車才有一輛被發現超速。



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新州道路廳長格雷厄姆 (John Graham) 表示，拆除警告字牌的決定令駕駛者「付上代價」，而有關決定從來就不應被作出。





他說：「違規率大幅下跌。足以證明，如果你為駕駛者提供清晰的警告牌，他們就能迅速作出反應，從而改善這些位置的道路安全。」





「超速駕駛是我們 (新州) 道路上的最致命殺手，佔 2022 年整體道路死亡率接近 41%，因此任何可以減慢駕駛者行車車速的做法都是正面的。」





「柯民思政府寧願駕駛者減速行駛，都不願他們在違規兩星期後才收到罰款通知書。」



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