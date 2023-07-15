點解呢啲魚油補充劑內會無魚油？

科學家們正在製造一種不含魚的「魚油」產品，希望迎合越來越多消費者要求商企推出一些更可持續的產品。雪梨大學最近亦將先進的製造技術與科學結合，以海洋和土壤的細菌，製成了一種新成分。





Omega-3 是一種很受歡迎的補充劑，通常來自鱈魚，並可以預防心臟病、高血壓和類風濕性關節炎。





全球對這種補充劑的需求不斷增長， 亦顯示每年需要捕獲超過 1 億噸魚來製造這些補充劑。





初創公司 BiomeMega 現時並不是從魚中提取脂肪酸，而是利用精密的發酵技術，在澳洲土壤和水域中發現的野生細菌來提煉有關物質。





該公司的行政總裁德塞奎拉 (Gustavo De Cerqueira) 對澳新社（AAP）表示：『我們都需要Omega-3，但我們也知道這樣亦會對環境造成損害。』





現時，該公司透過將海洋、土壤和野生動物中的細菌放入一個發酵箱中，並進行類似於釀製啤酒的過程， 讓細胞分解並產生提取物。





他說：『沒有比這（樣做）更簡單的了。』





而大型的製造商亦終於願意並正在尋找不需要複製基因或需要購買昂貴的新設備的替代品。





德塞爾奎拉說，BiomeMega 使用『實際的科學，讓大家可以在普通的工作水平上看到事情的發生，而這個情況亦實際上就在我們面前』。





他又表示：『大家都正尋找澳洲的品質、澳洲的品牌、可追溯性、高品質營養素和原料，而這些並非來自海外。』





由於消費者想知道他們的食物是來自哪裡，澳洲各州的農業廳長們同意制定了首國家「可追溯性」策略，此策略的目的是證明澳洲在生物安全、食品安全和可持續發展方面的質量，並為生產商和初創企業獲得市場的優勢。





德塞奎拉說：『澳洲確實銷售產品和銷售原料上處於有利位置。』





BiomeMega 現正與業界合作創建新的可追溯化合物，該化合物可能會在四年內面市。



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