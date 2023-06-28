【有望暫停加息？】最新通脹率回落至5.6%快過預期

澳洲通脹數據已回落至較預期為低的比率，由四月份的 6.8% 大幅下調至最新公佈五月份的 5.6%，令外界猜測澳洲儲備銀行 (Reserve Bank of Australia) 將可能暫停加息。





在澳洲統計局 (Australian Bureau of Statistics) 上月底公佈較預期為高的四月份通脹數據後，市場普遍預期星期三 (6 月 28 日) 公佈的五月份消費者物價指數數據將稍為下調至 6.1%。





統計局物價數據總監馬夸特 (Michelle Marquardt) 說：「今個月 5.6% 的年度 (消費者物價) 價格上升，增幅是自去年 4 月以來的最少。」



澳洲統計局 (Australian Bureau of Statistics) 公佈的最新數據顯示，截至 2023 年 5 月，本地消費者物價指數 (Consumer Price Index) 按年上升 5.6%。 Source: SBS / Kenneth Macleod 「雖然大多數商品及服務價格都持續上漲，但不少物價增長都是少於近數個月的升幅。」





統計局的數據顯示，住屋、食品及飲品、傢俬及家用設備的價格增長最大，而汽車燃料的價格下跌則抵銷了有關增長。



但馬夸特表示，剔除波幅較大的類別後，通脹率下跌的幅度卻不太明顯。五月份的核心通脹為 6.4%，較四月份的數字 6.5% 輕微下跌。



最新通脹數據對加息決定有何影響？

過去通脹率維持高企令儲備銀行需要不斷提高基準利率，而利率處於高位亦令部份經濟學家憂慮此舉將減慢經濟增長或可能出現經濟衰退。



自去年 4 月以來，儲備銀行經已累計加息 400 個基點，以試圖將年度通脹率壓低至 2-3% 的目標水平。



不少分析師已很快就儲備銀行下月議息會議所可能作出的決定作猜測。





AMP 首席經濟學家奧利弗 (Shane Oliver) 表示，五月份的通脹數據顯示出本地通脹率持續下降的趨勢，「提供了一個空間」予儲備銀行下星期暫停加息。





但他表示，「工資風險」仍是儲備銀行可能「維持傾向 (採取) 緊縮 (政策)」的原因之一。



美國佐治華盛頓大學 (George Washington University) 經濟學助理教授漢密爾頓 (Steven Hamilton) 形容，最新的澳洲消費者物價指數數據「整體通脹是好消息，儘管核心通脹僅呈現小幅放緩」。





他在推特 (Twitter) 上發文指：「鑑於 (澳洲儲備銀行) 在制定利率時重點關注後者 (核心通脹)，今次公佈的數據對於改變儲銀下星期需要做或將會做的決定，影響不大。」





求職網站 Indeed 的高級經濟學家皮克林 (Callam Pickering) 表示，雖然每月公佈的消費者物價指標「可能會有點波動，而且肯定不較季度指標全面」，但仍將為儲備銀行下星期決定官方基準利率時「提供一些考慮的因素」。



皮克林表示，「由於就業市場持續走強」，他傾向預測儲備銀行將在七月再次加息。但他亦表示，儲備銀行有可能會等待六月份的季度通脹數據，才在八月的議息會議中作出決定。



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