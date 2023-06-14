【步向衰退？】新報告指本地商業投資及信心持續下跌

據該銀行5月的每月商業調查顯示， 商業投資和信心指數下降了7點，同時，所有類別的信心指數亦出現顯著下降，顯示商界的投資信心迅速下滑，使該指標遠低於長期的平均水平。





國民銀行的首席經濟學家奧斯特（Alan Oster）表示：『我們發現（投資）信心與長期訂單之間存在著非常強的相關性。而現時商企表示， 雖然目前的情況還算不錯，但他們所落的訂單卻正大幅縮減，尤其是在零售及批發業界，這就是問題所在。』





據調查顯示，上個月的零售業長期訂單迅速回落，其中只有三個行業，就是娛樂、製造和運輸業的訂單指數能夠保持增長。





澳洲小生意組織委員會的行政總裁阿赫特斯特拉特（Luke Achterstraat）表示，在經濟困難時期，商企與其客戶及融資公司保持持續聯繫是十分重要。





他表示：『如果有需要，便要尋求幫助。同時，亦要經常與你的監管機構、銀行、合作夥伴及客戶溝通，如果公司的供應鏈遇到問題，亦需要與你的供應商聯絡。同時，如果你需要改進與銀行之間的營運資金需求，商戶亦要向其銀行或融資機構尋求幫助。其實在新冠疫情期間，不少機構都願意盡力幫助小生意人士維持他們的競爭能力，而這些情況亦經常在經濟低迷的時候出現，所以小生意人士可以在有需要時聯絡小生意申訴專員和融資機構，並繼續投資在員工身上。而我認為，在任何具挑戰的時期給大家的首項建議，就是要支持你的員工。』





對於經營家族滑雪設備生意近50年的英吉利齊安（Kathy Ingilizian ) 而言，她經已學會如何在成本不斷飆升期間實施不同的策略來生存。





她表示：『在（生意）好的年頭，你必須節省一半下來，減少購買奢侈品，就好像你不必擁有那麼多部汽車或貴價汽車，又或者去度假。』





她亦表示，完全擁有她的店鋪而不用支付借貸利息，不僅能夠幫助她的生意繼續生存，而且亦能夠幫助她蓬勃發展。





不過，阿赫特斯特拉特則表示，聯邦政府需要提供更多援助給小生意人士，例如在能源開支上獲得減免，又或者獲業主合作達成更好條件的租約，而他認為，現在是時候政府能夠重視小生意人士的需要和幫助他們面對各方面的挑戰。





同時，國民銀行亦預測，利率將繼續飆升，該銀行預計利率會從現時的百分之4.1增加至百分之4.6之後才會回落。





國民銀行的首席經濟學家奧斯特表示：『我們認為，到明年年中，（儲備銀行）將會真正開始削減利率，他們可能會削減至百分之 3的中位值左右。所以，大家可能還要痛苦一年左右，但希望失業率不會升得太快的話，情況是可以控制的。』





另外，報告認為，由於商品價格上漲，亦增強了全國大部分地區農民對前景的信心，所以，報告指，澳洲的第一產業的前景是比較樂觀，但對其他人來說未來一段時間可能會面對較大的困難時期。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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