調查：過半選民支持洛菲利「落台」 同時亦認為政府應負上責任

一項新調查顯示，超過半數澳洲人希望儲備銀行行長洛菲利 (Philip Lowe) 在今年 9 月任期屆滿時應該離任。





正當澳洲各地的住宅物業按揭貸款持有人正面對 13 個月以來第 12 次加息 所帶來的壓力，一項為九號報章集團進行的民意調查顯示，澳洲人對於通脹高企及經濟放緩的責任誰屬存在意見分歧。





該項由 Resolve 進行的調查訪問了全國 1,600 名受訪者。結果揭露，33% 受訪選民認為澳洲儲備銀行應就壓抑通脹負上責任，同時亦有 44% 受訪者認為聯邦政府應為此而負責。





但與此同時，有 52% 受訪選民認為儲銀行長洛菲利應在任期屆滿時離任。除非聯邦財長查默斯 (Jim Chalmers) 延長其任期，否則洛菲利將在今年 9 月任期屆滿，結束其七年行長生涯。





預料查默斯將在未來數個月內公佈決定。



總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 上星期見記者時被問及為何聯邦政府假設基準利率將維持在 3.85 厘。他當時回答指：「這個錯誤，不比那個說 2024 年或之前不會加息的人，錯得更多。」





洛菲利曾在 2021 年年底表示，儲銀將維持基準利率在 0.1 厘不變直至 2024 年。他在去年 11 月就有關言論可能令國民作出錯誤決定，向公眾道歉。





儲備銀行自 2022 年 5 月以來的多次議息會議中宣佈加息，截至今個月已經上調 12 次至 4.1 厘的 11 年高位。有經濟分析師認為，儲銀仍將再加息「數次」才會暫停。



收聽節目 【海外資金是原兇?】加息下樓價為何仍不跌反升？ SBS Chinese 09/06/2023 09:09 Play

本地四大銀行之一聯邦銀行 (CBA) 預測，儲備銀行將在八月再次加息四份一厘至 4.35%，並預計儲備銀行其後將在 2024 年第一季開始減息。





但該行亦不排除儲備銀行會在下月及八月，連續兩次上調息率 25 個基點，至八月時的 4.6 厘。





而澳新銀行 (ANZ) 的經濟分析師則估計，儲銀將在八月上調基準利率一次至 4.35 厘，但亦不排除儲備銀行可能將再加息超過一次。





洛菲利曾多次強調，面對澳洲國內通脹率一直維持高企，儲銀有必要上調基準利率，以將通脹遏抑至介乎 2% 至 3% 之間的目標水平。



瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 Telegram 頻道 。