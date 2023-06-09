【海外資金是原兇?】加息下樓價為何仍不跌反升？





外資金湧入樓市又係咪推高樓價的主因？還有甚麼因素抵消加息對樓市的壓力？財案推出有關樓市的舒緩措施對升斗市民的幫助有多大？





梁焱剛請來Common Realty的副總裁傅天裕為大家作詳細分析。



