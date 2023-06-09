【海外資金是原兇?】加息下樓價為何仍不跌反升？Play09:09儲銀今個星期再次宣布加息，令供樓者「百上加斤」，但第十二次加息似乎對樓市並未起到降溫的作用。 Source: Getty / Getty Images下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.37MB) 數據顯示，雖然澳洲整體樓價年初曾一度回落，但五月份的數據指向樓市再次升溫，儲銀十二次加息似乎對樓市並未起到降溫的作用。外資金湧入樓市又係咪推高樓價的主因？還有甚麼因素抵消加息對樓市的壓力？財案推出有關樓市的舒緩措施對升斗市民的幫助有多大？梁焱剛請來Common Realty的副總裁傅天裕為大家作詳細分析。Commonrealty副總裁傅天裕 Credit: Leo Foo相關新聞寰宇金融澳洲首季GDP慢速增長兼加息未止 經濟衰退浮現？澳洲儲備銀行再加息 專家提醒留意房貸融資分享Latest podcast episodesSBS 新聞簡報（6月9日）【時事百寶箱】打擊工資剝削：智庫認為政府「力度不足」SBS 中文新聞（6月9日）【銀行業遭轟】死人戶口繼續收錢 當局調查三間銀行是否違規