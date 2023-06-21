還用信用卡嗎？愈多餐飲商舖收附加費以抗通脹

餐飲業是最多商舖收取信用卡附加費的行業，而隨著開支壓力增加，更多酒吧、咖啡店、餐廳、快餐店開始收取附加費。





金融支付公司Tyro的數據顯示，其6.6萬個企業客戶中，截至今年5月，已有四成的咖啡店和餐廳收取信用卡附加費，高於去年同期、通脹開始初期的25%；41%的酒吧收取附加費也大幅高於去年29%；快餐店則從16%升至26%。





該公司行政總裁Jon Davey表示，數據證明更多企業在透過收取附加費來抗抑通脹壓力。





根據競爭及消費者公署的 規定 ，附加費不能超過企業以信用卡收費所需的成本。儲備銀行預計，Eftpos的成本平均不足0.5%，Visa和Master銀行卡介乎0.5至1%，Visa和Master信用卡則在1至1.5%之間。





不過，這規定不適用於BPAY、PayPal、Diners Club、American Express信用卡，以及的士費。





公署指，企業規模、技術和收費方式不同，其信用卡收費的成本也不盡相同，小店通常成本會高於大集團，但無論收取多少附加費，商家都要證明該費用是如何計算。



