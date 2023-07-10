兩乘客機場等行李 因一個「無聊舉動」被警方起訴

澳洲聯邦警察（AFP）發聲明表示，來自昆州的一名58歲男子及一名14歲男童，於7月2日抵達坎培拉機場後，在行李提領處等候寄艙行李期間，男童爬上行李轉盤，隨輸送帶進入了管制區域；而男子則在外用手機錄像。





事發經過被機場閉路電視完整攝下。兩人昨日（7月9日）回到坎培拉機場、準備返程昆州時，被警員攔截。相信存有錄像的手機也被扣押。



警方的聲明表示，兩人被控違反聯邦《航空運輸安全條例2005》第3條16B款，在特定機場通過控制點進入管制區。





男子將於10月3日在首都領地裁判法院過堂。男童由於未成年，聲明未透露作何安排。





署理偵緝警督Jon Horrocks表示，警方對機場內的惡劣行為零容忍：「機場安全不容玩笑，所有限制是為了確保公眾和工人的安全。」



