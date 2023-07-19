【需求大增？】航空公司宣佈增加澳洲香港直飛航班

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國泰宣佈增加來往澳洲珀斯與香港的直航航班。 Source: Pixabay

在本年5月時，由國際航班數據公司 OAG 的數據顯示，澳洲、香港直航復飛航班
每周平均只有 51 班，僅為新冠疫情前 2019 年同期的 46%，可見澳、港航班恢復緩慢。


然而，香港最大民用航空公司國泰航空在周二（7月18日）宣佈從 12月6日起，將會大幅增加香港至珀斯的往來直飛航班。

香港國泰航空目前每周香港、珀斯的往來航班只有三班，12 月初已將會增加至每周五班。
The skyline of Perth city seen from riverside of South Perth, Western Australia.
珀斯來往香港直航航班將在 12 月6 日開始增加。 Source: AAP
CX 171 航班將會於周二、三、四、五及六營運，從香港出發時間為下午3時15分，抵達珀斯時間為晚上10 時50分。

回程航班 CX 170 將會逢周三、四、五、六、日營運，由凌晨零時 10 分由珀斯出發，抵港時間約為早上 7 時 40 分。

國泰航空是目前唯一一間直飛香港、珀斯的航空公司。

珀斯機場代理行政總監霍爾斯格羅夫（Kate Holsgrove）表示，西澳（WA）的新鮮農產品出口、商務旅客、學生、遊客以及探親訪友都是珀斯和香港之間的重點市場。

霍爾斯格羅夫形容是次為「西澳國際航空業復甦的又一重要一步」。

據估計 ，增加航班將為珀斯市場帶來額外的58,240個座位。

珀斯居民 Kam Chong 向 SBS 廣東話表示：「（國泰增加航班）呢個對我一定係好消息啦，因為我最近買機票返香港，發現直航機位可選擇的日子不多，而且價錢好貴。所以我買咗較便宜又多選擇嘅新加坡航空。希望國泰今次加咗航班之後，我哋多咗選擇的同時又可以令到機位價錢降低。」

國泰航空上周五（7月14日）中午發出盈喜，指今年上半年可賺40至45億元，其中19億元非現金項目，單日股價升 5%。

另外，國泰已計劃在今年11月重開阿德雷德航線，初步計劃是每星期5班，分別在星期三至日，之後會增至6班。

屆時，雪梨、墨爾本、布里斯本、珀斯及阿德雷德亦有直飛香港航班。
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根據澳洲統計局2021年人口普查數據顯示
廣東話為珀斯第四大語言（除英語外），19,171人會在家中以廣東話為主要語言，但香港為出生地的人口在珀斯只排 22 位（848）人。而出生地為中國（不包括特別行政區和台灣）的有3,510人，位居第 5。
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Published 19 July 2023 12:44pm
By Tracy Lo
Source: SBS

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