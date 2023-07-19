【需求大增？】航空公司宣佈增加澳洲香港直飛航班

然而，香港最大民用航空公司國泰航空在周二（7月18日）宣佈從 12月6日起，將會大幅增加香港至珀斯的往來直飛航班。





香港國泰航空目前每周香港、珀斯的往來航班只有三班，12 月初已將會增加至每周五班。



珀斯來往香港直航航班將在 12 月6 日開始增加。 Source: AAP CX 171 航班將會於周二、三、四、五及六營運，從香港出發時間為下午3時15分，抵達珀斯時間為晚上10 時50分。





回程航班 CX 170 將會逢周三、四、五、六、日營運，由凌晨零時 10 分由珀斯出發，抵港時間約為早上 7 時 40 分。





國泰航空是目前唯一一間直飛香港、珀斯的航空公司。





珀斯機場代理行政總監霍爾斯格羅夫（Kate Holsgrove）表示，西澳（WA）的新鮮農產品出口、商務旅客、學生、遊客以及探親訪友都是珀斯和香港之間的重點市場。





霍爾斯格羅夫形容是次為「西澳國際航空業復甦的又一重要一步」。





據估計 ，增加航班將為珀斯市場帶來額外的58,240個座位。





珀斯居民 Kam Chong 向 SBS 廣東話表示：「（國泰增加航班）呢個對我一定係好消息啦，因為我最近買機票返香港，發現直航機位可選擇的日子不多，而且價錢好貴。所以我買咗較便宜又多選擇嘅新加坡航空。希望國泰今次加咗航班之後，我哋多咗選擇的同時又可以令到機位價錢降低。」





國泰航空上周五（7月14日）中午發出盈喜，指今年上半年可賺40至45億元，其中19億元非現金項目，單日股價升 5%。





另外，國泰已計劃在今年11月重開阿德雷德航線，初步計劃是每星期5班，分別在星期三至日，之後會增至6班。





屆時，雪梨、墨爾本、布里斯本、珀斯及阿德雷德亦有直飛香港航班。

