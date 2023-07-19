【最強護照排行榜】澳洲排行上升 榜首國家高踞五年位置不保

要點 根據最新的亨利指數，新加坡護照成為世界上最有影響力的護照。.

新加坡擊敗了日本，令日本排在第三位。

澳洲的排名上升，從第八位升至第六位。

根據最新的亨利指數，日本在連續五年位居榜首後，已被新加坡取代，不再擁有世界上最強的護照，該指數亦顯示澳洲護照的排名亦有所上升。





現時，使用新加坡的護照可以免簽證便能夠前往全球 227 個地方中的 192 個。





德國、意大利和西班牙則全部躋身第二位，可免簽前往 190 個地方。





而日本護照則與奧地利、芬蘭、法國、盧森堡、南韓和瑞典等其他六個國家的護照一起位居第三，而英國護照亦在經歷了六年的下滑後則排在第四位。





澳洲的護照排名則從第八位上升至第六位，護照持有者無需簽證即可前往 186 個目的地（之前為 185 個），又或者在他們抵達旅行目的地時便能夠獲得落地簽證、訪客許可證或電子旅行授權 (ETA)。





美國繼續像以往十年來一樣，在排行榜上的排名一直下滑，由第六位下降至第八位，而該護照可獲免簽前往 184 個目的地。





英國和美國的護照於 2014 年時均在該指數中並列第一，但之後的排名一直下降。





至於阿富汗的護照仍然排名榜尾，免簽入境得分僅為 27 分，其次是伊拉克（29 分）和敘利亞（30 分）， 這些亦是世界上最弱的三個護照。



根據最新的亨利指數，新加坡護照成為世界上最有影響力的護照。 Source: SBS

什麼是亨利護照指數？

該指數是使用國際航空運輸管理局 (IATA) 的數據來比較 199 個國家的護照前往 227 個目的地的免簽證待遇。





Henley & Partners 是一間總部位於倫敦的投資移民諮詢公司，已經經營了 18 年。





雖然旅客現時可以獲得免簽證進入的目的地的平均數量幾乎翻了一番，從 2006 年的 58 個增加到 2023 年的 109 個，但在獲得免簽榜首和榜尾的護照的影響力差距比以往任何時候都更大。





根據今年指數的資料顯示，排榜首的新加坡公民比阿富汗公民能夠獲免簽證前往的目的地多出 165 個。



哪些國家不需要簽證？

Henley & Partners 亦公布了有關一個國家對外國人的開放程度與本國公民的旅行自由之間關係的研究。





新的亨利開放度指數（Henley Openness Index ）是根據全球 199 個國家中，允許無需事先簽證入境的國籍數量而對這些國家進行排名。





指數榜中排名「最開放」的前20個國家， 除了柬埔寨以外。均為小島國或非洲國家。





其中亦有12個完全開放的國家，對世界上其他198種護照持有人提供免簽或落地簽證入境。



