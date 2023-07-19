民調：大部份選民認為澳洲移民人數「過高」

正當澳洲政府試圖在為本地勞動力市場引入更多技術勞工並同時在應對房屋供應短缺等問題之間尋找一個平衡點，以妥善管理本地的人口增長步伐，一項新調查則顯示，本地選民認為目前收納移民的數字過高。





該項由九號報章集團委託研究公司 Resolve Strategic 進行的獨家民調顯示，只有 3% 選民認為澳洲的海外移民數字「過低」，相反有 59% 受訪選民認為數字「過高」，而有 25% 受訪者則認為移民人數「大致適中」。



總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 此前表示，聯邦政府 針對本地移民制度所提出的改革計劃 ，旨在令「移民減少，但收納正確的人」，以增加多個現時存在技能短缺行業的生產力。





政府提出，將提高臨時技術勞工的最低薪酬標準、減少留學生在學期間可從事兼職的時數、廢除引進海外勞工所需的本地勞動力市場測試等。





不過，破紀錄的淨海外移民人數則被反對黨領袖達頓 (Peter Dutton) 批評為「未規劃的『大澳洲策略』」，認為情況將令本地生活開支危機及通脹惡化。





調查結果顯示，支持工黨的選民中有半數 (50%) 認為澳洲移民數字「過高」，比率較支持兩黨聯盟 (70%) 及其他黨派或獨立議員 (62%) 的選民為低。



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研究報告指：「受訪者中，有部份人認為大幅增加收納移民的人數將進一步增加房屋及基礎建設的壓力，但亦有人認為這將對收入、企業、技能有利。」





Resolve Strategic 的總監里德 (Jim Reed) 說：「很多人都對大幅 (收納) 移民感到憂慮...... 當中特別是對生活質素及物價的影響。」





「他們認為，當你突然在城市中增加成千上萬的人，但未有增加房屋及基座設施供應，這當然會構成影響。」





受訪者中，57% 人認為政府應優先收納技術勞工，較 2022 年 2 月同類型調查得出的 42% 錄得大幅上升。





相反，2022 年 2 月時有 55% 人認為應該優先收納現有澳洲居民的直系親屬，例如子女、父母或兄弟姊妹；但比率在 2023 年 7 月已下跌至 41%，成為受訪者認為政府應第二優先收納的移民類別。





其次，有 39% 受訪者認為政府應優先收納現有澳洲居民的伴侶，包括長期伴侶、未婚伴侶或配偶，同樣較 2022 年 2 月的比率 49% 有所下跌。





20% 受訪者認為政府亦應優先收納已在澳洲進修的人士，比率較 2022 年 2 月的 14% 有所上升。





認為政府應優先收納非技術勞工 (包括餐飲服務業及農業工人) 的比率則為 18%，比率與上次同類型調查相同。





調查是在 7 月 11 日至 15 日舉行，訪問了 1,610 名合資格澳洲選民。





