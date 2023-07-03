【移民澳洲】年薪七萬「有難度」：技術勞工趕在新規定前入紙

哪些申請人將受影響？

澳洲聯邦政府由 7 月 1 日起提高臨時技術移民收入門檻，由原來的 53,900 元提高至 7 萬元，意味有關僱主需要向受擔保移民申請人支付更高的工資。





墨爾本移民律師展婕 (Cathleen Zhan) 向 SBS 中文表示，包括臨時技術短缺簽證 (簽證類別 482)、偏遠地區僱主擔保簽證 (簽證類別 494) 及僱主擔保永久居留簽證 (簽證類別 186) 在內的僱主擔保簽證將受這個收入門檻上調影響最大。



墨爾本移民律師展婕。 Source: Supplied 聯邦內政部 (Department of Home Affairs) 發言人在回覆 SBS 中文查詢時指：「(當局) 注意到臨時移民獲得社會保障福利的機會有限或沒有，並且面臨比澳洲人更高的生活開支，(制定) 臨時技術移民收入門檻旨在確保透過僱主擔保計劃進入澳洲的移民，有足夠收入來維持自己和家人的生活。」





發言人續指：「提高臨時技術移民收入門檻，可以確保技術簽證計劃是針對那些不太容易被剝削的高技能僱員。這是該收入門檻自 2013 年以來的首次上調。」





這項變化適用於 7 月 1 日或之後遞交的所有新簽證擔保，但不會影響現有簽證持有人和 7 月 1 日之前遞交的擔保申請。



在收入門檻上調前遞交了申請

今年 6 月 17 日，現年 30 歲、在墨爾本居住的廣告業從業人員陳嘉琳趕在收入門檻上調前，遞交了她的臨時技術短缺簽證 (簽證類別 482) 申請。





陳嘉琳表示，自己入職這間公司已超過半年，透過自己過往的數碼營銷經驗，為公司帶來了 50% 銷售增長，故此僱主願意為她提供擔保。目前，她的稅前年薪是 6 萬澳元。



在墨爾本居住的陳嘉琳在收入門檻上調前遞交了她的臨時技術短缺簽證申請。 Source: Supplied 她說，收入門檻上調政策宣佈後，自己很「著急」。為了不受新收入門檻影響，她積極與僱主討論擔保的事宜，趕在 7 月 1 日之前遞交簽證申請。





她向 SBS 中文表示，自己可以接受 (此前) 5.39 萬元的門檻，認為如果要達到 7 月 1 日後的 7 萬元，「其實很有難度」。



一名剛畢業的學生，或者工作兩年、三年，工資水平其實是很難達到 7 萬。 陳嘉琳

她認為，對於澳洲公民或永久居民來說，年薪 7 萬可能不難。但對於一些華人來講，「(簽證) 限制，加上語言水平限制，達到 7 萬是有難度的」。





此前，內政部部長歐妮爾 (Clare O'Neil) 及移民部長吉爾斯 (Andrew Giles) 在一份聯合新聞稿中提到：「自 2013 年臨時技術移民收入門檻凍結以來，澳洲約 90% 的全職工作的工資都高於這個收入門檻 (5.39 萬元)。」





「如果被適當地 (根據通脹) 上調，新的 7 萬元收入門檻大約是在過去 10 年內就應達到的水平。」



要達到年薪 7 萬「有難度」

今年 4 月，Isabel Wang 由中國飛往墨爾本，開始其異國就業之旅。目前，她持有的是畢業生臨時工作簽證 (簽證類別 485)，在一間註冊培訓機構從事行政相關工作。



現年 25 歲的 Isabel，是在 2021 年在墨爾本大學畢業，曾在上海一間地板公司擔任文書工作。





她透露，目前她在澳洲的稅前年薪為 5.8 萬元。



雖然我很喜歡現在這份工作，但依照目前政策來看，以我目前的薪資，如果想透過僱主擔保拿到 482 簽證並最終留在澳洲，還是相當有難度的。 Isabel Wang

Isabel 指出，她的職業不在技術移民職業清單上，無法透過州政府擔保簽證 (簽證類別 190) 或獨立技術移民簽證 (簽證類別 189) 申請永久居留，而僱主擔保簽證的相關政策對於像她這樣剛剛就業的年輕人來說，亦並不有利。





她計劃透過這份工作儲蓄足夠的學費，然後報讀技術移民職業清單內的幼兒教育課程，以申請獲得州政府擔保的永居簽證。





據 2022 年 10 月公佈的澳洲《2022 年畢業生成果縱向調查 (2022 Graduate Outcomes Survey – Longitudinal)》報告，在完成學業後的三年內，畢業生的全職和總體就業率以及薪酬均有所增長。





報告亦同時提到，調查數據證實了此前報告的結論，有部份畢業生可能需要一段時間，才能成功步入自己的職業生涯。



畢業 3 年後，留學生在澳洲修讀學士課程畢業後的工資中位數為 69,400 元，本地學士學位畢業生的工資中位數則為 8 萬元。 Credit: 表格来源：《2022年毕业生成果纵向调查（2022 Graduate Outcomes Survey – Longitudinal）》报告 報告提到，留學生畢業後的就業成果低於澳洲本地畢業生。然而，從中期 (即 3 年) 來看，留學生就業率有很大提高，儘管通常仍低於澳洲本地畢業生，但差距經已逐步縮窄。





但在澳洲全職工作的留學畢業生，工資中位數則明顯低於本地畢業生，這種薪酬差異在中期內並不會大幅縮小。





在澳洲修讀學士課程後畢業的留學生，畢業 3 年後的工資中位數增至 69,400 元，但這相較本地學士學位畢業生的工資中位數 8 萬元，仍然低 10,600 元。





設於上海的一間留學服務機構創辦人夏甘霖向 SBS 中文表示，近兩年申請移民專業的學生人數顯著增加。



上海一間留學服務機構的創辦人夏甘霖。 Source: Supplied 他說：「現在的熱門移民專業，例如護理、社工、幼教、言語病理學，都很受學生歡迎。」



新收入門檻帶來甚麼挑戰？

據了解，對臨時技術簽證的申請要求包括在提名職業或相關行業至少有兩年工作經驗，這是為了確保其個人具備符合澳洲標準的技能和經驗，並能快速為他們的工作場所做出貢獻。





展婕認為，7 萬元的收入門檻對於申請僱主擔保簽證類別的申請人來說，挑戰「不是很大」。





她認為，這個簽證類別要求申請人至少要有兩年相關工作經驗，這就意味這個類別的簽證申請人並非沒有經驗的職場新人。





她說：「工作經驗比較豐富的申請人，是可以比較容易去達到這個薪水門檻的。」





相反，展婕認為，對申請者而言，僱主擔保類別簽證的在於如何找到合適的僱主。





對於申請人在考慮僱主擔保時，她作出以下建議。



要注意兩點：一是公司的經營情況，二是公司的業務是不是和你的職位相關。 展婕

同時，她亦建議申請人，要確保自己「之前的學歷、工作經驗，需要跟有意擔保你的僱主的業務相關」。



作為僱員的陳嘉琳也分享了自己的心得。她認為，中途更換僱主會對自己造成損失，所以建議有意申請僱主擔保類簽證的人士在尋找工作時，考慮從事自己有把握、有能力勝任的工作，同時提前做好與自己的僱主共事兩至三年時間的準備。





而對於今次當局提高收入門檻，SBS 新聞此前亦曾報道，有餐廳經營者擔心以更高工資去僱用技術勞工最終會增加企業運營成本，而他們的業務此前在新冠病毒疫情中已經大受打擊。





但亦有餐飲從業人士認為，如果一間企業運行良好，再增加 1.6 萬元的工資去招聘海外或者本地的員工，並不會對企業本身營運造成太大影響。





在 2023 年 4 月底發佈的《移民系統檢討》最終報告發現，臨時技術移民收入門檻過低，沒有保護移民工人免受低薪之苦，亦沒有保護低薪的本地勞工免受國際競爭。





報告指出：「目前對這些簽證的監管不當，無法確保移民補充我們國內的勞動力...... 而且它們可能會增加對僱主擔保臨簽工人被剝削的風險。」





內政部長歐妮爾及移民部長吉爾斯在聯合新聞稿中提到，今次上調臨時技術移民收入門檻，是政府為回應移民系統檢討而採取的第一個行動。到 2023 年年底，臨時技能短缺短期簽證持有人將在現有配額上限的永居移民計劃中，獲得申請永居的途徑。



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