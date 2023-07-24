一澳洲地方獲選全球最佳睇日落地點

根據旅遊公司Bounce的一項研究中，烏魯魯(Ulruru)擊敗其他壯觀的地點，如巴厘島、大峽谷、聖托里尼和菲律賓的長灘島，被評為全球觀賞日落最佳地點。





烏魯魯在不同光線下，有著令人驚嘆的變化而聞名。





該研究考慮各個地點的日落和日出，在社交媒體上的帖文出現數量、光污染和線上推薦次數等因素而作出決定。





雖然烏魯魯的社交媒體關注度，並未像聖托里尼、巴厘島和夏威夷的哈雷阿卡拉般高，但其較低水平的光污染使其位居第一，總體得分為9.13，滿分為10分。





研究的作者稱讚這塊神聖石頭的「自然美」，估計其形成始於5.5億年前，並稱它是一個「美麗的觀星點」。





在研究中，馬爾代夫位列第二，得分為9.07，哈雷阿卡拉第三，聖托里尼第四，柬埔寨的吳哥窟第五。





雖然聖托里尼是最受推薦的觀賞日落地點，但研究指出，希臘島上的光污染高於其他任何前五名的目的地。





作者亦指「此外，夏季觀星有時可能會有困難，因為太陽通常是島上的主角，濕氣可能使日落的影像難以捕捉。」





位於烏魯魯經營的旅遊公司Voyages Indigenous Tourism Australia非常高興看到烏魯魯獲得認可。





行政總裁Matt Cameron-Smith表示，烏魯魯的日落是「真正令人驚歎的體驗」。





他指「現在，澳洲最重要的天氣處於最佳狀態，所以Ayers Rock度假村正值旺季」。



他表示，在日落時份亦有一系列活動，包括每晚的Wintjiri Wiru日落晚餐。





「Wintjiri Wiru日落晚餐是與這片土地的傳統所有者Anangu一起合作，將古老的故事講述與先進的無人機、激光和光投影技術結合，」





「每天晚上有超過1100架無人機飛行，這是世界上首次定期進行如此大規模的表演。」





烏魯魯在2019年底禁止攀爬，但並沒有令遊客減少。自邊境重新開放以來，預訂持續增加，澳洲旅遊研究數據顯示，截至三月份，北領地地區的遊客停留的日數和支出都超過2019年的水平。





Matt Cameron-Smith表示「我們很高興看到全年遊客持續增長的訪問量，無論是來自國內市場，還是來自英國、美國、歐洲和日本等主要國際市場的遊客」，「文化旅遊繼續推動需求增長，客人積極尋求豐富的土著旅遊和烹飪活動。」





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