著名音樂串流平台宣佈加價！「轉會」有冇著數？

要點： 音樂串流平台 Spotify 宣佈上調其訂閱價格。

此前已有多間串流平台宣佈加價。

現有顧客由 9 月起將需要支付新收費。

音樂串流平台宣佈上調訂閱價格，成為最新一個宣佈加價的媒體串流平台。



Spotify 將加價多少？

Spotify 星期二 (7 月 25 日) 宣佈，將會上調其無廣告付費訂閱計劃的月費，受影響用戶的地區除澳洲外亦包括英國及美國等全球 53 個市場。





澳洲用戶訂閱個人付費計劃 (Premium Individual) 的收費將由每月 $11.99 上調至 $12.99，而二人付費計劃 (Premium Duo) 的收費將由 $15.99 上調至 $17.99。



容許最多六個帳戶使用的家庭付費計劃 (Family) 的收費則由目前的每月 $18.99 上調至 $20.99，而學生付費計劃 (Student) 的費用則上升 $1 至 $6.99。





現有付費用戶由今年 9 月起將需要支付新費用。



音樂串流平台 Spotify 宣佈上調訂閱價格。 Source: Getty, LightRocket / SOPA Images 在平台上擁有超過一億首歌曲的 Spotify 表示，上調服務費用將容許公司「繼續創新」。





平台網站上刊登的公告指：「這項改變將協助我們繼續透過我們的平台，為支持者及藝術創作家提供有價值 (的服務)。」



考慮「轉會」的代替品

目前市面上有不少其他音樂串流平台可供選擇，但他們的收費普遍相若。





在平台上擁有超過一億首歌曲的 Apple Music 於去年 10 月宣佈上調訂閱費用。





僅限透過蘋果虛擬助理 Siri 播放音樂的 Apple Music 語音付費計劃 (Voice)，每月收費為 $5.99。而學生付費計劃則為每月 $6.99。





個人付費計劃收費為每月 $12.99，而家庭付費計劃 (Family) 則為 $19.99，較加價後的 Spotify 同類型付費計劃便宜 $1。



目前市面上有不少其他音樂串流平台可供選擇，但他們的收費普遍相若。 Source: AAP, Press Association / Jaap Arriens 在今年較早前亦宣佈加價的 Amazon Music，亦擁有超過一億首歌曲可供串流播放。個人付費計劃的收費為每月 $11.99。





至於同樣擁有超過一億首歌曲的 YouTube Music Premium 個人付費計劃，收費同樣是每月 $11.99。



取消訂閱可以節省多少？

目前正值澳洲民眾面對日益嚴重的 生活開支危機 ，不論是日常生活用品或食品，以至住宅物業按揭貸款的還款額，都在節節上升。





根據澳洲國民銀行 (NAB) 上星期公佈的最新消費者信心調查數據，在約 2,000 名受訪者中，約有 30% 人經已取消訂閱網上串流服務，為他們節省多達每月 $52 或每年 $624。





國民銀行表示，每月 $52 相等於取消訂閱五個網上串流平台的「基本級別計劃」(basic plans)。





國民銀行的個人銀行業務主管 Kylie Young 在一份聲明中指：「不少這些服務 (的提供者) 都容許你輕鬆地啟動或停止服務，正如你可在前往海外、不在家或嘗試節省金錢時，暫停你的健身會籍。」





他建議消費者，定期檢查自己所訂閱的服務，亦可幫助你了解自己是否得到物超所值的服務。「例如，市面上是否有更便宜的服務計劃，或能否與你的伴侶或室友分攤費用。」



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