【必睇！】消費者組織教你五項慳家大法

而消費者權益倡導組織 【選擇】（CHOICE） 則發現在過去一年中，大部分消費者在雜貨上的開支比往年增加超過 2000元，因此，該組織在分析了一些數據後，為消費者提供了一系列節省雜貨開支的簡單和有效的方法。





據該組織的發言人肯尼迪表示：『能在我們經常去購物像超市等的地方節省開支是非常重要的，因為積少成多，減低這方面的開支會帶來很大的改變。』





該會的首項建議便是購買由超市自己出的品牌的產品，因為這些產品的價格，往往比其他品牌產品的價格便宜高達一半。





肯尼迪說：『最近在我們的口味測試中發現，這些超市的品牌通常與其他品牌一樣，有時甚至是比一些著名品牌還要好。』





而該組織的另一項建議就是無論是洗手液、清潔產品還是洗髮水， 消費者應該選擇購買產品的替換補充裝。





【選擇】的研究發現，購買替換補充裝產品比購買原產品可以節省約三成（32%）的費用。





同時，如果大家在超市買東西時，大家可以查看各種貨品在價錢牌上每 100 克或 100 毫升的價格﻿， 而不要單單看價錢，因為每100 克或 100 毫升的價格﻿才可以知道該物品真正每公升或每公斤的價錢究竟是多少。





至於第四個「慳錢」秘訣，便是購買一些外型「奇怪」的水果和蔬菜。因為根據該組織的研究顯示，購買這些看起來有點怪異的新鮮農產品比購買那些外表比較正常的農產品的價格會便宜接近四成（ 37%） 左右。





而最後一個省錢的秘訣是購買冷凍水果和蔬菜，因為這些蔬果比新鮮的蔬果便宜。同時，這些冷凍蔬果亦是購買一些非現季產品的好地方。





據【選擇】表示，目前一盒新鮮藍莓在 一些超市的零售價接近 5元，但消費者只需 4元就可以買到兩倍多份量的冷凍藍莓。





要做精明消費者，大家就可以考慮這些建議。



瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 Telegram 頻道 。