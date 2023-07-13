【在家工作應減薪？】維州前州長提出 工會反對

要點： 前維州州長簡納德表示，遙距在家工作應該減薪。

簡納德說，遙距工作人員可以節省交通和其他費用。

全國總工會駁斥這提議。

前維州州長簡納德提議，在家遙距工作的公共部門的員工比在辦公室工作的員工開支更少，因此薪酬也應該更低。





簡納德認為，遙距在家工作人士，節省了「成千上萬」的交通費用，不必面對上下班的緊張通勤。他的說法，這在社區引起爭議。







簡納德向「先驅太陽報」（Herald Sun）表示，那些沒有選擇而必須去辦公室工作的人員，每年可能會多花費一萬元。





他說：「很明顯，維州的財政狀況決定了我們不能再提高工資，所以最合適的方法是，如果一個人選擇在家工作，無論一周工作多少天，他們的工資應該因開支減少而降低。」



生活開支壓力迫使員工選擇在家工作？

簡納德指出：「有些人會決定(在家工作)，因為這樣的話他們不必經歷開車上下班或（乘坐）火車之類的困擾。他們省了錢，也減輕了所有的壓力。」





之後他接受澳洲廣播公司ABC訪問時表示，不斷上漲的生活開支壓力正在迫使員工在家工作，而急救服務人員、護士和教師，則必須要到工作場所去上班。





但這一提議遭全國總工會ACTU（Australian Council of Trade Unions）的駁斥。 總工會秘書長麥克馬納斯（Sally McManus）說，這個想法是一種下意識反應，沒有考慮到澳洲人在當前環境下所承受的經濟壓力。





她在一份聲明說：「每當出現影響工作者的問題時，自由黨似乎只有一個答案，那就是削減工人的工資。」





麥克馬納斯指出：「不管是什麼問題，總是同樣的解決辦法——削減工作者的工資。」



維州前自由黨州長簡納德。 Source: AAP / Joel Carrett 她並解釋說，民眾最不想要的就是減薪，遙距工作者還需要應對一些特有的開支，如暖氣費和電費，這些費用已經大幅上漲。





在野兩黨聯盟金融發言人希姆（Jane Hume）表示，上班人士需要回到中央商務區（CBD）去工作，而維州公務員還沒有這麼做。





自由黨維州參議員希姆向天空新聞指出：「也許應該對那些到工作場所上班而不是在家裡上班的員工，提供補償，或考慮某種權衡。」





但她承認「這並不在兩黨聯盟的議程上」。



澳洲有多少人員在家工作？

根據澳洲統計局的2021年8月進行的人口普查數據顯示，約有20%的澳洲人在家工作。





2021年的人口普查期間，澳洲東海岸大部份地區正實施疫情封鎖措施，但自之後，採用「混合」模式（即部份時間在家工作，有些時間在辦公室工作）的員工人數有所增加。



此外，本週三，根據一項新的工會協議，超過17萬名澳洲工人得到確認，可以不受限制地在家工作。





該協議由社區及公共部門工會（Community and Public Union）與澳洲公共服務委員會（Australian Public Service Commission）簽署，將影響聯邦、首都領地和北領地的公共部門、傳呼中心、電信、就業服務、商業廣播、航空及科研領域的工會工作人員。





工會表示，希望新的靈活安排有助於留住員工。







