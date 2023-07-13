報道：中國黑客入侵華府等 25 機構電郵帳戶

微軟公司及美國白宮於當地時間星期二 (7 月 11 日) 發聲明證實，包括多個美國政府機關在內「25 個機構」的電郵帳戶遭到來自中國的黑客入侵，指有關「間諜活動」旨在竊取機密資訊。





目前當局仍有待調查系統被入侵的程度，但美國官員及微軟公司已在過去數星期不斷評估事件的影響及減輕危害。



澳洲九號台新聞網引述美國有線新聞網絡 (CNN) 表示，據知情人士透露，最先發現中國黑客入侵系統的美國聯邦機關是美國國務院，並已盡快向微軟匯報有關可疑活動。





美國國家安全委員會發言人霍奇 (Adam Hodge) 在回覆美國有線新聞網絡的查詢時指：「上月，美國政府的安全人員發現微軟雲端服務保安系統遭到入侵，影響 (當局) 非機密檔案的系統。」





「局方隨即聯絡微軟公司，以尋找 (黑客的) 來源及其 (微軟) 雲端服務的漏洞。」





他續指：「我們對美國政府採購供應商的安全門檻維持在高水平。」





霍奇並未有透露入侵系統黑客的身份，但微軟公司有高層人員在一篇博客文章中表示，涉事黑客身處中國，且專注於從事間諜活動。



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微軟表示，有關入侵行動自五月中旬已開始。該批來自中國、被微軟稱為「Storm-0558」的黑客，利用竊取得來的登入驗證程式入侵約 25 個機構的電郵帳戶。





公司在星期二晚證實，涉事黑客是利用微軟雲端系統中的一個保安漏洞入侵有關帳戶。公司目前已阻止黑客使用有關技術登入客戶的電子郵件帳戶。





據悉，黑客自 5 月 15 日起成功登入受影響電郵帳戶，為期超過一個月。





有知情人士向美國有線新聞網絡透露，美國政府仍在進行「持續的調查行動」，以完全了解事件的嚴重程度。





美國官員過去一直形容中國為美國在網絡世界的最先進對手。而美國聯邦調查局 (FBI) 亦曾表示，北京黑客活動的規模可能比所有其他政府的總和更大。





中國則一貫否認有關指控。截至當地時間星期三 (12 日)，中國駐華盛頓特區大使館未有就有關報道發表回應。



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