【社交平台涉外國干預聽證會】Wechat拒出席被轟：「貌視國會」

包括Facebook、Instagram、Whatsapp、Threads、Twitter、Tiktok 和 Linkedin等多個社交媒體公司的高層，亦有出席調查的聽證會。





中國政府擁有的應用程式微信（Ｗechat）則在多次獲邀下，卻並無派員到場，委員會主席「帕特森」指，微信拒絕作供，反映他們對澳洲國會的貌視。





「當局已四次發出邀請，但對方仍然拒絕出席，而由於其總部並不在澳洲，亦不在澳洲法律管轄的範圍內。，他亦不可能利用參議院的權力、強迫對方出席。」





「但在所有其他受邀的平台都同意出席下，微信及騰訊高層選擇繼續缺席，這一點就非常不妥。」





「委員會已獲得令人信服的證據，指平台涉及監視和審查澳洲人，及縱容外國干涉問題等行為，如果對方繼續拒絕出席作供，當局就會推出嚴正交涉。」





帕特森又指，聽證會所獲得的證供，顯示外國機構正利用社交媒體監視及騷擾澳洲人，正為澳洲帶來實際的威脅。





「最近在加拿大、美國和世界其他地方，都見到有類似個案：部份獨裁國家—尤其是俄羅斯和中國—正試圖將總部設在西方的社交媒體平台視作武器，他們會在系統中放入大量虛假信息，並透過演算法等的機制，試圖左右澳洲選舉。」





「還有像 TikTok 及微信等處於專制管理下的社交媒體平台，正不斷加強壓制批評中國共產黨的言論，以作政治打壓手段，並一直有大規模收集、包括澳洲人在內的西方公民所使用的數據。」









帕特森亦認為，澳洲人很容易就成為威權國家干涉民主措施的針對目標。他亦擔心，在原住民入憲公投過程中，亦會有外國可能會尋求機會、干預及損害澳洲的民主，





「我相信有外國國家可能會透過架入這類分裂議題、來削弱民主國家國民之間的團結。」





「因此，澳洲人更需要、更積極同主動的行動，識別及消除呢一類干涉行為。」





帕特森認為尤其要在政府及社交媒體公司的層面上出作預防同干預。





聯邦內政部負責反外國干涉的首席助理代理次長菲花 (Sally Pfeiffer) 亦補充指：「澳洲國內的某些社群會更容易受到外國干涉。」





「但我不想對任何特定社群，進行具體評論，擔心會為他們帶來負面影響...但當局會加強與些社群接觸及密切合作，以便能更好地應對問題。」





由於澳洲政府擔心中國公司字節跳動旗下的應用程序 TikTok涉及外國間諜活動，早前亦已經禁止、在政府員工的設備上使用TikTok、部份舉政府有合約的公司亦已同意會跟隨相同措施禁，而TikTok的高層則有出席今次聽證會。





TikTok的澳洲公共政策經理「伍德斯-喬伊斯」 (Ella Woods-Joyce) 則向委員會表示：「如果當局要求他們放棄收集同存儲個人數據，就會違反中國的「國安法」。」





但她無進一步解釋此講法所涉及的法律依據，只向委員會強調：「已多次明確表示，從未被要求提供有關的用戶數據，而即使有人要求亦不會公開。」





「我們亦有非常嚴格的保護程序同政策、以保證用戶數據的安全，並只會保留在其作業範圍之內。」





Facebook等平台的母公司Meta 高層向委員會作證時，亦點名批評中國正通過散播錯誤信息來進行外國干涉，有關威脅亦正不斷加強。





Meta 的澳洲及新西蘭政策總監加利克 (Mia Garlick) 表示：「所謂的外國干涉、可以採取多種形式，包括網絡間諜活動、或來欺騙成份的宣傳、以及出於經濟動機的偽冒行為。」





「這些威脅可能會加劇對公民的不信任，甚至在選舉、治理的完整性及公民對話方面產生影響，同破壞社區對民主的信心。





「我們已一直致力於打擊外國對Meta服務的干擾。而佢地嘅系統每天都會發現、並阻止數百萬個虛假帳戶。」





工黨政府正提出一項新法案，希望可以打擊錯誤及虛假嘅網上信息。草案旨在賦予澳洲通信及媒體管理局更大權力，以迫令社交媒體公司、保留同記錄信息數據，並在有需要時移交給當局。若法案獲得通過，當局亦有更大權力向涉及傳播錯誤信息的公司進行處分。



