今日大事（7月12日）

北約拒為烏克蘭加盟制定時間表

烏克蘭批評，北約未有制定烏克蘭加盟時間表是荒謬的安排。





北約秘書長斯托爾滕柏格在回應時強調，加盟的安排會在「同盟國領袖同意」及「條件滿足」下進行，而並沒有所謂的時間表。





他說，北約重申，烏克蘭將會成為北約成員國，而成員國亦都已經同意會取消早前推出，以行動計劃作為加盟條件的要求，令烏克蘭加盟的程序只會簡化單一步驟。





「北約已明確表示，當盟國同意及條件滿足時，就會向烏克蘭發出加入北約的邀請。對烏克蘭而言，這已經是一個很好的安排，亦已為他們加盟定下一個明確的途徑。」



北約批准冷戰以來最全面防禦計劃

斯托爾滕柏格還宣佈，會成立新的北約處理烏克蘭問題理事會，並已批准進行自冷戰結束後最全面的防禦計劃，要求北約成員國的30萬軍隊，隨時處於高度戒備狀態。





目前計劃仍處於討論的階段，英國首相辛偉誠呼籲成員國，應將國民生產總值的至少2%用於有關的防務安排，





他說：「過去500天，普京透過入侵烏克蘭提醒我們，北約這個非常特殊的軍事聯盟有存在的重要性，並應要持久團結，自北約存在以來，英國一直處於核心位置，英國亦認為，今次峰會的優先事項是盡力鞏固聯盟，以便北約能夠面對未來的威脅，並充分保護各個成員國。」





法國總統馬克龍亦承諾向烏克蘭發射遠程導彈，但表示烏克蘭必須能夠抵禦俄羅斯的入侵。



未能達成共識 澳歐自貿協定遇阻

澳洲同歐盟未能如期就自由貿易協議達成共識。





總理艾巴尼斯表示，任何協議必須要令澳洲的農產品，尤其是牛肉同羊肉產品，更易進入歐盟市場。他說澳洲會繼續爭取達成一個澳歐互惠的自貿協議。





內政部長歐妮爾也向七號台表示，貿易協定並非要爭勝，而是為了國家利益。





「(貿易部長)費雷爾（Don Farrell）正在努力為澳洲人爭取利益，並支持澳洲的就業機會。我們只會簽署為國家和澳洲農民帶來巨大利益的自貿協定。現在我們在努力爭取，會繼續談判，直到為澳洲工人同澳洲農民爭取到最後一點利益。」





談判中關鍵的障礙是歐盟反對澳洲食品生產商採用菲達芝士（feta）和普羅塞克葡萄酒（prosecco）的名稱。





而澳洲談判代表指稱，農產品商採用這些名稱來代表不同品種，而不是代表歐洲的地區，是合理的做法。



總理感謝越南釋放澳籍民主人士

在越南被拘留4年的73歲澳洲公民周文欽（Chau Van Kham）終於獲釋。





已退休的雪梨糕餅師傅周文欽，於2019年被越南當局起訴恐怖主義罪名被判刑12年。他被指同親民主的地下政黨越南更新革命黨有關連，該組織在澳洲可以合法運作，但是被越南當局列為非法組織。





澳洲當局和人權觀察組織一直推動越南釋放政治犯。他的妻子和兩名子女感謝澳洲政府爭取他的釋放。





而總理艾巴尼斯對周文欽的獲釋感到欣慰。「感謝越南當局在我訪問時聆聽並同意我的意見，以致周文欽獲得釋放同家人團聚。今次案例顯示，有建設性的對話是可以造就有助國家利益的成果。」



財政盈餘增 政府或再向民眾派糖

財長查默斯表示，政府預算中的盈餘證明了在負責任經濟管理和同情心間並非一定要作出選擇。





查默斯在墨爾本演講中暗示，可能進一步針對生活開支提供援助。2022-23年度的預算盈餘約為200億元，遠高於兩個月前預測的42億元。





投資諮詢公司Investsmart策略主管Evan Lucas則對進一步的生活開支緩解措施並不太樂觀。





他向九號台表示，他預計盈餘中只會有大概50億元返還民眾。「(政府)有能力透過某種形式紓困，特別是能源方面，提供能源紓困措施。但同時，這樣做將會令問題再次循環。因為會刺激通脹，這是他們面臨的問題。」



自動債務索償系統受害擬集體索償

在皇家委員會公佈自動債務索償系統（Robodebt）調查報告之後，代表受害人進行集體訴訟的律師事務所表示正在考慮新一輪的行動索取賠償。





Gordon Legal律師事務所正在考慮提出新一輪民事訴訟。事務所高級合夥人戈登（Peter Gordon）向澳洲廣播公司表示，最新的調查結果顯示有機會為更多人爭取公正。



新州加強對緊急臨時住宿人士支援

在新州，需要緊急住宿的人士將可以獲得更長時間的臨時居住安排。





新州政府今日（12/7）會宣佈將臨時居住時間由兩日延長到一個星期，期間將會甄別臨時居住者的房屋需要。





而臨時住宿資金上限將會由$1,000增加到$5,000，而逃避家暴的受害者可以完全豁免。





雪梨和全國各地租金上漲的問題，預料會令更多人尋求臨時居所，包括要在汽車或者朋友家中度宿。



受需求及通脹影響 建築業成本放緩

建築成本的上漲在過去兩年來首次放緩，新建房屋數字下降對建築材料和勞工的需求減輕。





上個月，新建房屋同裝修成本錄得自從2020年9月以來最低的平均增幅，可能對房地產同通脹有相應影響。





根據地產分析公司CoreLogic公佈的數字，在6月份，全國的平均增幅放緩到0.7%，低於5月份的0.9%。





不過數據又顯示，雖然成本增幅放緩，一些個別的建築材料價格仍然不穩定。



中學生感染流感不治 當局促打針

新州中海岸一名中學生感染流感病毒不治，衛生官員在幾日前曾經敦促公眾注射流感疫苗。





新州首席衛生官錢特（Kerry Chant）上星期警告公眾，指乙型流感個案增加，而年青人受感染危機上升。





「最新數據顯示，因為流感病癥而要到急症室的數字上升37%，其中過半數是16歲以下兒童。當局敦促5至16歲兒童趁學校假期去診所或者藥房注射疫苗。流感疫苗對預防感染甲型同乙型病毒都顯示出有保護作用。」



TikTok承需認就間諜醜聞作重大改革

社交媒體TikTok的澳洲總經理亨特，在出席國會委員會調查外國是否通過社交媒體進行干預的聽證會時，承認在出現間諜醜聞後，TikTok需要進行「重大改革」，又強調涉及事件的員工已被解僱。





間諜醜聞最早由《福布斯》雜誌披露。報導指，TikTok母公司「字節跳動」有員工在有關TikTok的負面報道罕登後，據報一直對美國記者進行監視。





去年12月，亨特曾在《每日電訊報》的一篇評論文章中否認有關指控，而當時他亦強調，有關的監視手法並「不可能實現」。



所羅門群島駐華大使館揭幕

中共中央外事辦主任王毅歡迎所羅門群島駐中國大使館在北京正式啓用。





王毅在開館儀式上表示，最兩國建交以來，關係已向前推進。他相信使館將成為連接兩國人民的紐帶，助力中所關係的橋樑。他又說，北京願同對方共同打造中國同太平洋島國的高度互信及高質量合作。





所羅門群島總理索加瓦雷則表示，所羅門群島積極參與共建一帶一路，亦將毫不動搖地和中國發展關係，堅定奉行一個中國原則，及認為台灣是中國領土不可分割的一部分。



大陸中學生赴台交流 三年多來首次

台灣前總統馬英九的文教基金會，邀請中國大陸學生赴台交流的申請已獲台灣移民署通行。





北京大學黨委書記郝平將率領5間大陸高中的36名師生，在本周六前往台灣，展開為期9天的交流。





台灣移民署表示，兩岸青年交流，政府樂見其成，亦希望邀請單位妥為規劃，確保健康有序的學子交流，促進兩岸良性互動及和平穩定發展。





而國台辦的發言人亦表示，今次兩岸交流是三年多來首次，對於促進恢復兩岸雙向交流，具有積極意義。



英國升級對香港旅遊警示

另外，有英國政界中人批評香港警方突擊搜查被通緝的羅冠聰位於香港的寓所，強調英國不會容忍有關行為。





中國駐英大使館回應消息時強調，香港已回歸中國，香港事務純屬中國內政，又說香港警方依法辦案，大使館批評有關言論是顛倒黑白，粗暴干涉中國內政和香港法治，敦促英方停止干預香港法治、停止干涉中國內政的惡劣行徑。



BBC陷青少年色情照片醜聞

《太陽報》揭發英國廣播公司（BBC）一名主持人涉嫌付費向一名青少年獲取色情照片。





醜聞曝光後，BBC總裁戴維（Tim Davie）將面對質詢，不過，他之前已表示，希望對公司的投訴流程進行全面審查。





「我認為BBC經常受到挑戰及處於困難，而我必須強調，這些問題顯然對BBC構成損害，令我們處於困境。」



尼泊爾直升機墜毀釀6死

尼泊爾發生直升機墜毀事故，救援人員已找到五具屍體，目前正尋找第六人。





由馬南航空公司 (Manang Air) 運營、運送遊客前往喜馬拉雅山的直升機，昨日於加德滿都北部附近墜毀。





今次是當地一連串空難中的最新一宗，機上六人中，有五人是墨西哥公民。



地質學家指上世紀中進入人新世

科學家表示，加拿大的克勞福德湖（Crawford Lake）沉積物提供了明確證據，證明地球大概70年前進入了一個新的人類地質時代，即人新世（Anthropocene，又稱人類世）。





地質學家提出在1950年開始所謂人新世。目前的地質時代叫全新世，在大約12000年前的最後一次冰河期結束後開始。





不過，由於人類最近通過排放溫室氣體、破壞生態系統和其他方法大規模改變地質，專家認為應該宣佈進入這個新時代。





人新世工作組主席沃特斯（Colin Waters）表示，「是時候公佈（金釘子的）候選地點，是安大略的克勞福德湖。」





「金釘子」是確定和識別全球兩個時代地層之間界線的唯一標誌。地球上的宙、代、紀、世、期都要由「金釘子」來區分，它一旦在世界某個地方「釘下」，該地點就變成一個地質年代的國際標準。





卡爾頓大學帕特森教授亦確定有關地方。他向英國廣播公司表示，其中一個關鍵指標是找到鈈元素，或者核武器測試的產物，這些測試是在50年代初開始，60年代初結束。





「人新世的概念在科學界差不多講了20年。在二戰後幾年，進入巨大加速期，在戰後的復興過程，全世界經歷人口高速增長、工業擴張、農業變革、綠色革命和化肥使用。這些變化開始對整個地球系統產生影響。」



體育消息

溫布頓網球錦標賽，塞爾維亞球星祖高域，以局數3比1淘汰7號種子、俄羅斯的魯布列夫，晉級男單4強。為爭取五連霸再踏前一步。



