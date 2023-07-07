【誰之過？】「自動債務索償系統」皇家委員會報告今出爐

皇家委員會在調查期間，亦收到數百萬份文件和100多名證人提供證供。這個由前兩黨聯盟政府於2015年開始實施的『自動債務索償系統』計劃，導致許多人被錯誤識別是欠下政府的債務，並從他們的銀行戶口中，扣除那些原本不屬於他們的債務。





該計劃雖然經已於2020年取消，但當時經已約有超過38萬人被政府錯誤地索償，並從這些人手上取走約超過七億二千萬元。





聯邦政府服務部長索頓形容該計劃是「澳洲社會保障公共管理的最大失敗」。





工黨在2022年的大選前承諾，上台後會就事件召開皇家委員會進行調查，而委員會的目的， 是要調查該計劃為何會在政府部門從一開始就經已知道有關計劃的債務計算方法是非法的，同時亦有人曾經提出對實施計劃的擔憂下，政府仍然繼續展開有關計劃。





聽證會亦分別聽取了前總理莫理遜和譚保以及幾位前兩黨聯盟的部長圖治、波達和羅伯特的意見。





調查獲悉，前總理莫理遜被警告指，如果政府不進行重大法律修改，『自動債務索償系統』計劃將會是非法的，但莫理遜的部門知道該計劃應該是不能受法庭審訊，所以決定推出有關計劃。





時任政府服務部長的羅伯特表示，雖然他個人認為平均債務的方式是不正確的做法，但他必須繼續公開為該計劃進行辯護。





同時，聽證會亦聽取了受該計劃影響的人士，談到了他們因被政府部門具侵犯性的方式向他們追討債務而持續感到焦慮的經歷，並且認為他們是有責任交回所欠的債務。





一名領取養老金的人士表示，當她被告知她只有不到一個月的時間便要向聯邦政府歸還 65,000元，她說自己是感到「恐懼」。





另一名受害人亦表示，在他被錯誤地被要求償還債務後，他亦產生了自殘的想法。





調查聽證會期間亦遇上不少障礙，包括聽證會專員、前昆士蘭州首席大法官霍姆斯(Catherine Holmes)一度批評澳洲民政部（Services Australia）的工作人員提供文件的方式是「東拉西扯」。





該委員會的最終報告預計亦會揭示究竟誰人要對該計劃負責以及是否有掩飾問題的行為。報告亦會提出究竟誰人知道些什麼事以及他們是何時知道。





霍姆斯在二月份的一次聽證會上表示：『每個人都說這確實是別人做的，但要弄清楚到底是誰做的實在有點困難。』





霍姆斯又表示，可能是有公務員在知道有關計劃是違法的情況下串通其他公務員繼續推出有關計劃，不過，她也推測，計劃所涉及的兩個部門中，可能有一個部門的工作人員對另一個部門並不誠實。





一名35歲的母親德·薩默維爾（Felicity de Somerville）表示，她在2017年在沒有收到民政部的任何信件的情況下，仍然被一間負責追債的機構從她的銀行戶口中提取了 11,500元，她認為，如果政府忽視皇家委員會的報告，那將是一種「自我蓄意破壞」的行為。





德薩默維爾表示，對 Centrelink進行改革，將表明政府不會再允許出現這種她形容為是「嚴重的錯誤」。





其實，自從該計劃推出之後，已經進行了多次調查和聆訊，而聯邦的冤情大使在2017年時， 亦發現該計劃存在多項問題。





在2020年，40萬名受害人向聯邦法院提出集體訴訟 ，指有關計劃是非法的，而在Centrelink亦無法確認有關債務實際上是正確後，法院裁定聯邦政府敗訴，之後，政府要與受害人達成庭外和解，並向受害人在現行的償還金額上，再作出高達一億一千二百萬元的賠償。





而在2021年6月，法官布墨菲（Brendan Murphy）亦批准了一項18億元的和解協議。 他將該計劃形容為是澳洲社會保障計劃中「可恥的一個段落」。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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